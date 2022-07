Κόσμος

Κύπρος - Μενέντεζ: Απαράδεκτες οι ενέργειες της Τουρκίας

Το μήνυμα του Αμερικανού γερουσιαστή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς. Τι είπε για την πώληση F-16 στην Τουρκία.



Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, στη Λευκωσία.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ σημείωσε ότι το status quo στην Κύπρο, οι ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία είναι απαράδεκτες.

Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να σταθεί στο πλευρό της Κύπρου και τη δέσμευσή του για την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη λύση διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας και την ασφάλεια ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Μενέντεζ αναφέρθηκε επίσης στα 48 χρόνια από την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή στην Κύπρο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σημείωσε επίσης τη συμμετοχή του Ταγίπ Ερντογάν στην πρόσφατη συγκέντρωση στην Τεχεράνη με τους ηγέτες της Ρωσίας και του Ιράν, που είναι όπως είπε, από τους «χειρότερους βάναυσους μονάρχες του κόσμου».

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να προχωρήσουν στην πώληση μαχητικών F-16 στον Πρόεδρο Ερντογάν. «Η πλήρης άρση των απαρχαιωμένων περιορισμών στις εξαγωγές όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο αποτελεί προτεραιότητα», συνέχισε.

Ο γερουσιαστής τόνισε επίσης ότι η Κύπρος είναι ένα έθνος που μοιράζεται τις δημοκρατικές αξίες των ΗΠΑ και είπε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για ένα μέλλον που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, θα πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται δίπλα-δίπλα για να είναι ασφαλής η Ανατολική Μεσόγειος και θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους.

