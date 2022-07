Αθλητικά

Πέθανε ο ο Γιώργος Ανδρέου

Φτωχότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Ανδρέου.

«Φτωχότερη» είναι από σήμερα η οικογένεια του Παναθηναϊκού και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του, καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, ο Γιώργος Ανδρέου.

Ο παλαίμαχος αμυντικός αγωνίστηκε με τη φανέλα του «τριφυλλιού» από το 1956 έως το 1966, μετρώντας πάνω από 200 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν μέλος της «χρυσής» ομάδας του Παναθηναϊκού που κυριάρχησε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’60, με αποκορύφωμα το αήττητο πρωτάθλημα του 1964.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Γιώργου Ανδρέου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα και εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 1956. Αγωνίστηκε στο Τριφύλλι επί μία δεκαετία, από το 1956 έως το 1966, συμμετέχοντας ως βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής των Πρασίνων, στο αριστερό άκρο, στο τεράστιο επίτευγμα του συλλόγου, στο αήττητο πρωτάθλημα της σεζόν 1963-64. Συνολικά κατέγραψε 174 συμμετοχές στην Α΄ Εθνική και περισσότερες από 200 με το τριφύλλι στο στήθος.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του».