Γκόλεμ - Άρης: Πρόκριση με… υπογραφή Γκρέι για τους “κιτρινόμαυρους”

O Άρης επικράτησε με 1-2 της Γκόμελ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και με δύο νίκες προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό του Conference League.

Τη… δουλειά που έκανε εξαιρετικά μια εβδομάδα νωρίτερα σφραγίζοντας, ουσιαστικά, τη συνέχεια της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, τελείωσε απόψε ως (τυπικά) φιλοξενούμενος στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Αρης.

Κέρδισε στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League την Γκόμελ με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης (σ.σ. 5-1 είχε τελειώσει το πρώτο ματς).

Την υπογραφή του στο ματς για τους «κιτρινόμαυρους» έβαλε ο Αντρέ Γκρέι σκοράροντας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου , αλλά και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Η Γκόμελ μείωσε στο 82’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκιόργκι Γκογκολασβίλι.

Οι Θεσσαλονικείς , παρά την «προίκα» τους από το πρώτο ματς, δεν μπήκαν αδιάφοροι στο παιχνίδι. Ανεβάζοντας σταδιακά στροφές δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να σκοράρουν από τα πρώτα λεπτά του ματς.

Τη μεγάλη ευκαιρία, ωστόσο, την έκαναν στο 39’, όταν ο Νταμπό έπιασε το σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής και η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στόχο, εν τέλει, βρήκαν δευτερόλεπτα πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, όταν ο Μαντσίνι βρήκε όμορφα τον Γκρέι, ο οποίος με δεξί πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το προβάδισμα δε χαλάρωσε τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι μπήκαν με διάθεση και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 65’ ο Γκρέι απείλησε τους Λευκορώσους, ο Καβαλέου έδιωξε σε κόρνερ και τρία λεπτά αργότερα ο Καμάτσο βρέθηκε εκ νέου απέναντι στον τερματοφύλακα της Γκόμελ, με τον Καβαλέου να διώχνει για μια ακόμη φορά την μπάλα. Οι Λευκορώσοι βρέθηκαν σε θέση βολής στο 71’ και το 75’, με τον Κουέστα να διώχνει στην πρώτη περίπτωση το σουτ του Μάκας και τον Σέντκο να σημαδεύει στη δεύτερη το δοκάρι.

Γκολ βρήκε η Γκόμελ, τελικά, στο 82’ ισοφαρίζοντας με πέναλτι του Γκογκολασβίλι, με τον Γκρέι, στις καθυστερήσεις του αγώνα, να δίνει τη νίκη στον Αρη, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Διαιτητής: Νίκολας Λαφόρζ (Βέλγιο)

Κίτρινες: -/Εμπακατά, Ντιόπ, Μαζικού, Νταμπό, Πίρσμαν, Ντουκουρέ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΓΚΟΜΕΛ (Βλάντιμιρ Νεβίνσκι): Καβαλέου, Γιούριλ, Σόκολ, Άφι, Κουσίνσκι, Κόστροφ (88’ Σοβπέλ), Μπάγκα , Αντεολά (80’ Ποταπένκο), Ανουφρίεβ (69’Κοζλόφκι), Σέντκο (88’ Γερμακόβιτς), Μάκας (80’ Γκογκολασβίλι)

ΑΡΗΣ (Χέρμαν Μπούργκος): Κουέστα, Εμπακατά (46’ Οντουμπάγιο), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού (46’ Πίρσμαν), Ντιόπ (23’ Νταπό), Ντουκουρέ, Μαντσίνι, Καμάτσο (83’ Ιτούρμπε), Πάλμα Γκρέι

