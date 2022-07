Παράξενα

Η καταγγελία της γυναίκας του για εξύβριση... αποκάλυψε οπλοστάσιο! (εικόνες)

Ο άνδρας καταγγέλθηκε από την σύζυγό του, όμως η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε και σε άλλα αδικήματα.

Η καταγγελία της συζύγου του για εξύβριση οδήγησε στην αποκάλυψη μικρού οπλοστασίου, το οποίο κατείχε παράνομα 68χρονος, στο σπίτι του στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν έρευνας έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Θερμαϊκού, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν δύο πιστόλια με γεμιστήρες, 856 φυσίγγια και μία κάνη πολεμικού όπλου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, προηγουμένως ο 68χρονος, ο οποίος και συνελήφθη, είχε παραδώσει αυτοβούλως στους αστυνομικούς ένα υποπολυβόλο με γεμιστήρα, ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο, τμήματα όπλου αποτελούμενα από κάννες και κοντάκι, όπως επίσης 33 γεμιστήρες πολεμικών όπλων και 2283 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τα οποία διατηρούσε αποθηκευμένα στο υπόγειο του σπιτιού του και κατασχέθηκαν.

Με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

