ΑΕΙ - Βάσεις: Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους

Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες για το πότε θα αναρτηθουν τα αποτελέσματα των βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Αγωνία τέλος για τους περίπου 90.000 υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΑΕΙ και τους γονείς τους, καθώς σε λίγες ώρες, «το απόγευμα της Πέμπτης» όπως ελέχθη προ ολίγου στην «Κ» από υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμά τους είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (εάν έχουν κάνει σχετική αίτηση), είτε μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας (κάθε υποψήφιους με τον κωδικό του), είτε στο λύκειο του υποψηφίου.

Εκτός από τα αποτελέσματα για τις θέσεις σε πανεπιστήμια και τις παραγωγικές σχολές των υπουργείων Άμυνας, Τουρισμού και Προστασίας του Πολίτη, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τις θέσεις σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς φέτος οι υποψήφιοι μπορούσαν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο και για τα ΙΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν ξεπέρασαν την ΕΒΕ των σχολών που τους ενδιέφεραν μπορούσαν να διεκδικήσουν θέση σε δημόσιο ΙΕΚ.

