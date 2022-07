Κόσμος

Μπάιντεν – Σι Τζινπίνγκ: “Μαραθώνια” συνομιλία των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο με τελευταίο σημείο τριβής, την Ταϊβάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία που διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, κατά την οποία συζήτησαν την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών και τις εμπορικές διαφορές τους.

«Η συνομιλία μεταξύ του προέδρου Μπάιντεν και του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκε στις 10:50 π.μ.» αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η τηλεφωνική επικοινωνία είχε ξεκινήσει 2 ώρες και 17 λεπτά νωρίτερα, στις 08:33 π.μ. (ώρα Ουάσιγκτον), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η σημερινή ήταν η πέμπτη επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες μετά την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν, αλλά η ένταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κρυφτεί. Τελευταίος λόγος τριβής αποτελεί το πιθανό ταξίδι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν.

Η Κίνα θεωρεί ότι το νησί είναι μια από τις ιστορικές επαρχίες της, που δεν έχει ακόμη καταφέρει να επανενώσει με την υπόλοιπη χώρα. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι το Πεκίνο εξετάζει το σενάριο στρατιωτικής εισβολής στην Ταϊβάν προκειμένου να επιβάλει τον έλεγχό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ και δάγκωσε την υπάλληλο που την εντόπισε