Βρετανία: Η Λιζ Τρας φαβορί για την ηγεσία των συντηρητικών και την πρωθυπουργία

Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η Λιζ Τρας θα γίνει η τρίτη πρωθυπουργός της Βρετανίας, μετά τις Μάργκαρετ Θάτσερ και Τερέζα Μέι.

Δεν ήταν πολλά τα μέλη του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος που υποστήριξαν την υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας όταν ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρις και στην πρωθυπουργία. Πλέον, όμως, η επικρατούσα αντίληψη είναι πως η Λιζ Τρας θα γίνει η επόμενη πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Σύμφωνα με αρκετά στελέχη του κόμματος, ο βασικός λόγος για την επικράτηση της Τρας σε αυτήν τη «μονομαχία» αφορά λιγότερο την ίδια και περισσότερο τον αντίπαλο της, τον πρώην υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σούνακ ο οποίος έχει στιγματιστεί από το «μαχαίρωμα» στον Μπόρις Τζόνσον.

Με τη χώρα να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ύφεσης, τον πληθωρισμό στα ύψη και ένα καλοκαίρι απεργιακών κινητοποιήσεων, η πλειονότητα των μελών του Συντηρητικού Κόμματος θέλουν ο επόμενος ηγέτης τους να φέρει σταθερότητα, έχοντας κουραστεί από το χάος που προκάλεσε η κυβέρνηση Τζόνσον και τη δοκιμασία που ακολούθησε για την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό στις 5 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μεταξύ των μελών του κόμματος, η 47χρονη Τρας έχει ξεκάθαρο προβάδισμα 24 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 42χρονου Σούνακ.

«Ήταν από τους λίγους που δεν κόλλησαν το μαχαίρι στον Μπόρις και νομίζω ότι αυτό μετράει στην κρίση κι άλλων», λέει για την Λιζ Τρας ο Πολ Ντόναχι από το Σάντερλαντ, ο οποίος είχε στηρίξει άλλον υποψήφιο στις πρώτες ψηφοφορίες.

«Νομίζω πως θα είναι περισσότερο μια ψήφος κατά του Ρίσι, κάτι που είναι λυπηρό», λέει για τον Σούνακ ένα άλλο μέλος των Συντηρητικών, ο Άντονι Μούλεν.

Τρας και Σούνακ έχουν ανταλλάξει «καρφιά» ιδιαίτερα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για φοροελαφρύνσεις. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει «παρήγορα παραμύθια» τα σχέδια της Λιζ Τρας για άμεσες φοροελαφρύνσεις, ενώ η υπουργός Εξωτερικών είχε αποκαλέσει τον Ρίσι Σούνακ «σοσιαλιστή» του οποίου τα σχέδια θα οδηγήσουν τη Βρετανία σε ύφεση.

