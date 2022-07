Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Δεν θα δεχθούμε όρους για την αγορά F-16

Νέα "πυρά" κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας. Τι λέει για την θέση της Άγκυρας σχετικά με την αγορά μαχητικών.



Ο Τούρκος υπουργός άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, μίλησε στο Al-Jazeera για την απόκτηση από την Τουρκία των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στέλνοντας μήνυμα σε όσους παρεμποδίζουν στις ΗΠΑ την επίτευξη της συμφωνίας των δύο χωρών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Χουλουσί Ακάρ, μεταξύ άλλων είπε: «Η γείτονά μας και σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ θέλει να σταματήσει αυτή τη συμφωνία και ζητά από τις ΗΠΑ να μην πουλήσουν αυτά τα αεροσκάφη στην Τουρκία. Αυτή είναι μια κατάσταση απαράδεκτη στις διεθνείς συμφωνίες. Εδώ αναφερόμαστε σε ένα σύμμαχο που θα πρέπει να διασφαλίσει την ενίσχυσή μας. Είδαμε ότι το Κογκρέσο έχει ανακοινώσει όρους για την χρήση αυτών των αεροσκαφών. Κι εμείς είπαμε ότι η Τουρκία είναι κυρίαρχο κράτος και ότι δεν θα δεχθούμε υπό όρους την αγορά αεροσκαφών. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι όροι θα αλλάξουν αργότερα».

Στην συνέχεια, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι «επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν θεσμικά για να πουλήσουν αυτά τα αεροπλάνα στην Τουρκία. Γιατί είμαστε σύμμαχοι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διορθώσουν το λάθος τους. Νομίζω ότι όποιος εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει αυτά τα αεροπλάνα, ό,τι κι αν γίνει, θα ντρέπεται για τον εαυτό του. Θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Αν αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα, έχουμε εναλλακτικές. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ισχυρές. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε τους όρους που μας επιβάλλονται. Όπως είδαμε στο παράδειγμα της Ουκρανίας, ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή Τουρκία. Ειδικά οι σύμμαχοι και φίλοι μας και οι Ευρωπαίοι. Έχουμε σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου, οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο στην αγορά αυτών των αεροπλάνων».

