Γεωργιάδης – επενδύσεις: Πάμε για ρεκόρ όλων των εποχών το 2022

Τι είπε για τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος και την προοπτική να γίνει η Ελλάδα «η Μασσαλία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

«Αν συνεχίσει ως έχει ο ρυθμός των επενδύσεων μέχρι το τέλος του έτους, τότε το 2022 θα έχει σημειωθεί ρεκόρ όλων των εποχών στη χώρα μας» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας στη χώρα μας, και τη δήλωσή του για τη δημιουργία καλωδίου που θα συνδέει τις δυο χώρες για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι το μεγάλο καλώδιο μεταφοράς θα είναι έτοιμο περίπου σε τέσσερα χρόνια, καθώς χρειάζεται ένα χρόνο το συμβόλαιο και τρία χρονιά το έργο

Σημείωσε μάλιστα, ότι το έργο αυτό «θα αλλάξει κατηγορία» την Ελλάδα, η οποία θα μπορεί να μεταπωλεί το ρεύμα. Σκοπός μας - πρόσθεσε- είναι να γίνει η Ελλάδα «η Μασσαλία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Ο υπουργός τόνισε ότι το έργο αυτό δεν έγινε στα καλά καθούμενα, αλλά είναι εξέλιξη σκληρής δουλειάς του πρωθυπουργού.

Σημειώνεται ακόμη, ότι βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας θα διασυνδεθούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των δύο χωρών και στη συνέχεια η Ελλάδα να αποτελέσει «πύλη εισόδου» τόσο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όσο και της Δύσης.

