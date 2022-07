Κοινωνία

Γιάννης Μιχαηλίδης: Σταματά την απεργία πείνας - Το κείμενό του

Τι λέει για τον τερματισμό της απεργίας πείνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Η ΓΑΔΑ απαγορεύει σημερινή συγκέντρωση υπέρ του.

Στην ανακοίνωση ότι σταματά την απεργία πείνας μετά από 68 ημέρες, προχώρησε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, με σκοπό να συνεχίσει τον αγώνα του για την υπό όρους αποφυλάκιση του.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος η διακοπή του αγώνα του είναι προσωρινή και δεν πρόκειται να αφήσει ανολοκλήρωτο τον αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας απέρριψε το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Η δήλωση του Γιάννη Μιχαηλίδη:

«Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω ότι διακόπτω αυτόν τον δύσκολο αγώνα, χωρίς να έχω κερδίσει κάτι ουσιαστικό. Ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας και δεν σκοπεύω να τον αφήσω ανολοκλήρωτο. Η διακοπή είναι προσωρινή.

Κάποιοι απ’ τους λόγους είναι οι προφανείς. Κάποιοι δεν είναι. Ζητώ συγγνώμη από όσους με στήριξαν που δεν μπορώ να μοιραστώ τους λόγους δημόσια αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που χρειαστεί θα επανέλθω, θα εξηγήσω αναλυτικά δημοσίως τους λόγους που επέλεξα την προσωρινή διακοπή.

Θα συνεχίσω να διεκδικώ αυτό που δικαιούμαι και ευελπιστώ να μη χρειαστεί να επανέλθω.

Το σύστημα δικαιοσύνης έχει εξευτελιστεί. Μοναδική επιτυχία της απεργίας πείνας μέχρι στιγμής ότι ανέδειξε τις αντιφάσεις του. Όσον αφορά το ανάχωμα που επιχείρησα να βάλω, υπήρξαν οι τοποθετήσεις των νομικών, που μεταβάλλουν το κλίμα που έπαιζε, της λογικής «πέτα τους μέσα και πέτα τα κλειδιά». Το προσωπικό μου αίτημα όμως παραμένει στον αέρα. Και η δέσμευσή μου ότι δεν θα σταματούσα, αυτή τη στιγμή φαντάζει προδομένη. Αυτό με βαραίνει φυσικά, και ας γνωρίζω ότι η πρόθεσή μου είναι -αν χρειαστεί- να συνεχίσω σε πιο γόνιμο χρόνο στο άμεσο μέλλον.

Αλλά όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ειπωθούν όλα και ελπίζω να μην χρειαστεί να ειπωθούν.

Κλείνοντας αυτή την ανακοίνωση, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους με στήριξαν με οποιοδήποτε τρόπο. Όσους πήραν θέση, όσους τοποθετήθηκαν, όσους υπερέβησαν τους κοινωνικούς τους ρόλους επειδή κυριάρχησε η ενσυναίσθηση. Αλλά κυρίως όσους πάλεψαν με νύχια και με δόντια να σπάσουν την επιβεβλημένη σιωπή, όσους ξυλοκοπήθηκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, όσους ρίσκαραν και όσους πείνασαν στις φυλακές. Στους τελευταίους οφείλω τη ζωή μου. Αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις να αναστείλω.

Αυτά προς το παρόν. Εξακολουθώ να προσβλέπω στην άμεση απελευθέρωσή μου.

Όλα συνεχίζονται…

Γ.Μ.».

ΓΑΔΑ: Απαγορεύει τη σημερινή συγκέντρωση υπέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη

Με εντολή της αστυνομίας απαγορεύεται σήμερα η πραγματοποίηση της εξαγγελθείσας δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ώρα 19:00 στην Πλατεία Μοναστηρακίου από μέλη της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον αναρχικό απεργό πείνας Γ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση της εξαγγελθείσας δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την 29-7- 2022 και ώρα 19:00 στην Πλατεία Μοναστηρακίου από μέλη της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον αναρχικό απεργό πείνας Γ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ» στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς: Συμβολή των οδών Αμβροσίου Φραντζή και Καλλιρρόης- Καλλιρόης- Αρδηττού- Λ. Βασιλέως Κων/νου- Ριζάρη- Λ. Βασιλίσσης Σοφίας- Ακαδημίας- Χαλκοκονδύλη- Σωκράτους- Πειραιώς- Αγίων Ασωμάτων- Αποστόλου Παύλου- Ροβέρτου Γκάλι- Γαριβάλδη- Μουσών- Όρλωφ- Τσάμη Καρατάσου- Αναστασίου Ζίννη- Αμβροσίου Φραντζή και Καλλιρρόης κατά το χρονικό διάστημα από 17:00 της σήμερον 29-7- 2022 έως την 02:00 της 30-7-2022.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν. 4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και, αφετέρου από τη διεξαγωγή της εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργία των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της.

