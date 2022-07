Κόσμος

Τουρκία: Φωτιά κοντά σε σπίτια

Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε ξενοδοχείο, σε κατοικημένη περιοχή. Μαύρος καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν σήμερα να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη νοτιοδυτική Τουρκία, χρησιμοποιώντας χερσαία και εναέρια μέσα, ανέφερε η τοπική δασική αρχή.

Η περιφερειακή δασική αρχή της επαρχίας Μούγλα ανέφερε ότι οι πυρκαγιές, που εξαπλώθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων και των θερμοκρασιών που κυμαίνονται κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, απειλούν ένα ξενοδοχείο και περιοχές οικισμών στη μικρή παραθαλάσσια πόλη Ικμελέρ κοντά στη Μαρμαρίδα.

Η τουρκική ακτοφυλακή απέκλεισε τον κόλπο και διέκοψε την θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή όπου πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μάζευαν νερό για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, πρόσθεσε.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν μαύρο και άσπρο καπνό να υψώνεται κοντά στην ακτή και να πλησιάζει σε οικιστικές περιοχές, καθώς παρευρισκόμενοι στέκονταν στις παραλίες.

