Κωπηλασία: Πρωταθλήτριες κόσμου με παγκόσμιο ρεκόρ οι Μπούρμπου - Φράγκου

Το πλήρωμα από την Λιθουανία που τερμάτισε στην δεύτερη θέση έμεινε πίσω 6 δευτερόλεπτα, ενώ το χάλκινο πήγε στο πλήρωμα της Γερμανίας.

Οι Χριστίνα Μπούρμπου και Ευαγγελία Φράγκου αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου κάνοντας σπουδαία εμφάνιση στην δίκωπο άνευ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23.

Από τα πρώτα μέτρα απέκτησαν μία σημαντική διαφορά των αντιπάλων τους, με αποτέλεσμα να τερματίσουν πρώτες σε χρόνο 6:58.41, επίδοση που είναι παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία.

Το προηγούμενο το είχε πάλι η Μπούρμπου, αλλά με δίδυμο μαζί με την Κυρίδου, με την οποία αναδείχθηκαν 5ες ολυμπιονίκες πέρυσι στο Τόκιο.

Το πλήρωμα από την Λιθουανία που τερμάτισε στην δεύτερη θέση έμεινε πίσω 6 δευτερόλεπτα (7:04.27), ενώ το χάλκινο πήγε στο πλήρωμα της Γερμανίας (7:05.69).

