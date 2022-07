Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Gazprom έκλεισε την στρόφιγγα στην Λετονία

Ο ρωσικός κολοσσός κατηγορεί την Λετονία για παραβίαση όρων αναφορικά με την παραλαβή αερίου.



Ο ρωσικός κολοσσός αερίου Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι σταμάτησε να τροφοδοτεί τη γειτονική Λετονία με αέριο, κατηγορώντας την για παραβίαση όρων αναφορικά με την παραλαβή αερίου.

Η Ρωσία έχει ήδη διακόψει τις παροχές αερίου προς την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και τη Δανία, που αρνήθηκαν να πληρώσουν για το αέριο με τον τρόπο που ορίζει διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα λογαριασμών σε ρούβλια σε ρωσική τράπεζα στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος διακανονισμού των συναλλαγών.

Η Ρωσία έχει επίσης σταματήσει τις πωλήσεις αερίου στην Shell Energy Europe στη Γερμανία.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η Gazprom δεν διευκρίνισε ποιους όρους θεωρεί ότι παραβίασε η Λετονία. Χθες, η λετονική ενεργειακή εταιρία Latvijas Gaze δήλωσε ότι αγοράζει αέριο από τη Ρωσία και πληρώνει σε ευρώ αντί σε ρούβλια, όπως απαιτείται στις συναλλαγές με την Gazprom.

