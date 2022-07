Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: “Το Χαμόγελο του Παιδιού” έσωσε ακόμη ένα παιδί

Πως τα μέλη του Συλλόγου έδωσαν “το φιλί της ζωής” σε ένα παιδί που είχε πέσει θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης, στέλνοντας νέο μήνυμα αλληλεγγύης για μικρούς και μεγάλους.

Σε ανακοίνωση του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, αναφέρει:

«Αρχές Ιουνίου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056 από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε για παιδί που επαιτεί στον δρόμο. Άμεσα άνθρωποι του Οργανισμού βρέθηκαν κοντά του για να το φροντίσουν. Το παιδί, ωστόσο, επιχειρούσε να φύγει και να επιστρέψει στον δρόμο για να επαιτεί. Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι το παιδί ήταν θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν την υπόθεση.

Μια ιστορία ενός παιδιού που όλοι και όλες μπορεί να είχαμε δει στον δρόμο. Ένα παιδί που του δόθηκε η ευκαιρία για μία ζωή όπως του αρμόζει μετά από μια κλήση στη Γραμμή 1056.

Στην πιο πρόσφατη 3η Συμπληρωματική Συνάντηση για την Ανθρώπινη Διάσταση του ΟΑΣΕ με θέμα την «Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων Εμπορίας», που πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Ιουλίου στη Βιέννη, ο Οργανισμός κλήθηκε να συμμετάσχει με εισήγηση σε ειδική συνεδρία με θέμα την «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων», κατά την οποία ο Πρόεδρος Κώστας Γιαννόπουλος ανέφερε τις ειδικές δράσεις και υπηρεσίες του Οργανισμού για τα παιδιά και τις οικογένειες από την Ουκρανία, καθώς και παρουσίασε συγκεκριμένες Προτάσεις, όπως την καταγραφή και εποπτεία όλων των οργανώσεων που δρουν στο πεδίο, την αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν αποτελεσματικά, όπως οι ευρωπαϊκές γραμμές 116000 και 116111, αλλά και την αξιοποίηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ολιστική διαχείριση κρίσεων.

Η 30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων - World Day against Trafficking in Persons, με στόχο να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα ως προς την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά παραμένουν τα πιο ευάλωτα θύματα.

Η εκμετάλλευση των παιδιών είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολο να αποτυπωθεί πολλές φορές σε αριθμούς. Ωστόσο να σημειωθεί ότι το Α’ Εξάμηνο του 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ήταν:

Δίπλα σε κάθε παιδί θύμα ΒΙΑΣ

122.611 κλήσεις στις Γραμμές 116111, 1056, 116000 και διαχείριση 25 υποθέσεων παιδιών ανά ημέρα

Η Γραμμή SOS 1056 διαχειρίστηκε 114.147 κλήσεις με 10 υποθέσεις παιδιών ανά ημέρα

Καταγράφηκε αύξηση 27% στις ανώνυμες και επώνυμες αναφορές

Καταγράφηκε αύξηση 62% στα αιτήματα φιλοξενίας παιδιών που λάβαμε από τις αρμόδιες Αρχές και αύξηση 46% στον αριθμό των παιδιών.

Λάβαμε 557 ανώνυμες και επώνυμες αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης για 964 παιδιά

Υποστηρίξαμε 61 παιδιά και τις 37 μητέρες τους, οι οποίες έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία

Από 1/1/2022 έως σήμερα στα 11 Σπίτια μας, φιλοξενήθηκαν 262 παιδιά

Σήμερα στα 11 Σπίτια μας μεγαλώνουμε 233 παιδιά και στηρίζουμε 89 ενήλικα παιδιά μας

Δίπλα σε κάθε παιδί θύμα ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ:

Διαχειριστήκαμε 119 αιτήματα για την αναζήτηση 119 παιδιών, εκ των οποίων τα 107 βρέθηκαν

Για 3 παιδιά ενεργοποιήθηκε το AMBER ALERT και για 2 παιδιά ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής

Διαχειριστήκαμε 82 αιτήματα για την αναζήτηση 82 ενηλίκων από 19 έως 60 ετών, εκ των οποίων οι 78 βρέθηκαν

Καταγράφηκε αύξηση 95% στον αριθμό των περιστατικών εξαφανίσεων παιδιών που διαχειριστήκαμε

Σε όλες τις υποθέσεις εξετάζεται και η πιθανότητα οικονομικής εκμετάλλευσης των παιδιών και η ανάλογη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την υποστήριξη των παιδιών.

Σε εθνικό επίπεδο:

Ο Οργανισμός συνεργάζεται σε σταθερή βάση με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών στο πεδίο της πρόληψης και της καταπολέμησης του φαινομένου. Επίσης, έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού παραπομπής θυμάτων (ΕΜΑ) που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2019, συντονίζεται από το ΕΚΚΑ και στοχεύει στη δημιουργία όχι μόνο μηχανισμού αποτύπωσης, αλλά και προστατευτικού πλαισίου παροχής βοήθειας στα θύματα.

Σε αυτό το πλαίσιο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πιστό στο όραμα και τις αξίες του από το 1995, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών, κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά και τις οικογένειες από τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης.

O Οργανισμός έχει θέσει στη διάθεση του κοινού τρόπους επικοινωνίας με δωρεάν πρόσβαση, όλο το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο:

1. «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», η οποία είναι αναγνωρισμένη ως κόμβος ενημέρωσης (info desk) για το trafficking. Ο ρόλος των infodesks είναι:

Λειτουργία Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης για Παιδιά Θύματα ή Δυνητικά Θύματα Εμπορίας

Παροχή ενημέρωσης στο κοινό για την εμπορία ατόμων και ειδικότερα για την εμπορία παιδιών

Διοργάνωση Διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για το ζήτημα της εμπορίας ατόμων

Προώθηση στοχευμένων δράσεων σε ευάλωτες ομάδες ατόμων με στόχο την ευαισθητοποίηση και πρόληψη του φαινομένου

2. «Εθνική Γραμμή SOS 1056» που είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης και είναι διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112

3. «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για Παιδιά & Εφήβους 116111» στην οποία Ομάδα εξειδικευμένων Ψυχολόγων είναι στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα για την παροχή υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν

4. «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017», η οποία παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε ενήλικα άτομα που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένεια και τους φροντιστές τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Και οι τέσσερις Γραμμές είναι διασυνδεδεμένες με τη Γραμμή Βοήθειας και Υποστήριξης SAWA στην Παλαιστίνη, μέλος του διεθνούς Δικτύου Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης Child Helpline International (CHI) και εξυπηρετεί τη διερμηνεία αραβόφωνων προσώπων στην χώρα μας.

5. Επιτόπια Παρέμβαση για Παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο: Στις περιπτώσεις που ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο πρωταρχικός στόχος είναι η ασφαλής μεταφορά του, συνοδεία Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου με τα οχήματα άμεσης Επέμβασης του Οργανισμού, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δεύτερο βήμα είναι η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση.

6. Νέα εφαρμογή Chat 1056 η οποία αποτελεί επέκταση της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056. Είναι ένας νέος τρόπος άμεσης επικοινωνίας για παιδιά που νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να συνομιλήσουν μέσω γραπτού κειμένου.

7. Missing Alert App. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την COSMOTE. Η προηγμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν σε πραγματικό χρόνo στις έρευνες εντοπισμού αγνοουμένων μέσω της εφαρμογής στο κινητό τους, αλλά και για να προστατεύσουν προληπτικά αγαπημένα τους πρόσωπα - παιδιά καθώς και ενήλικες με υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.

8. GMCNgine, την πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία αναρτώνται όλες οι πληροφορίες και φωτογραφίες εξαφανισμένων παιδιών, έχουν πρόσβαση οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι διωκτικές αρχές, και όπου, στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία Amazon Web Services γίνεται αναζήτηση και αναγνώριση σε βάσεις δεδομένων και στο deep & dark web. Σε περίπτωση που τα παιδιά εντοπιστούν, κινητοποιούνται διασυνοριακά όλες οι αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των παιδιών όσο και για τη δίωξη των δραστών. Η Ελλάδα και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» χάρη στην εμπειρία, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία που διαθέτουν εντάχθηκαν πρώτοι στο νέο αυτό εργαλείο. Για να παρακολουθήσετε το video πατήστε εδώ

9. Εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Προγράμματα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης σε Μαθητές, Μαθήτριες αλλά και σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών.

10. Συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και με τον Ειδικό Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων.

Επίσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ως θεμελιώδη αρχή τις διεθνείς συνεργασίες με οργανώσεις, κυβερνητικές ή μη-κυβερνητικές, με παρεμφερείς στόχους και αξίες, και συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων και οργανισμών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών προς όφελος των παιδιών στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε διεθνές επίπεδο:

Στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της εμπορίας, ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (EU Civil Society Platform Against THB) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου είναι μέλος από το 2013, αλλά και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) από το 2012, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σταθερή συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (Organization for the Security and Cooperation in Europe-OSCE) μέσω της συμμετοχής του στις ετήσιες συναντήσεις του Alliance για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (OSCE Alliance for the Combat of Trafficking in Human Beings) στη Βιέννη, σε συμπληρωματικές συναντήσεις για την εμπορία παιδιών, αλλά και στις συναντήσεις Human Dimension Meetings on Trafficking in Human Beings που συνδιοργανώνει ο ΟΑΣΕ και το Γραφείο του για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR).



Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεργάζεται με το EUAA (European Union Agency for Asylum) και τη συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ευαλωτότητα προσφύγων και μεταναστών, την Επιτροπή για τη Μετανάστευση του INGO Conference του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ συμμετέχει ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), αλλά και στην παγκόσμια και ιδιαίτερα σημαντική συμμαχία WeProtect Global Alliance to end child sexual exploitation online, όπου αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία των παιδιών από την εμπορία και την εκμετάλλευση, σε συνάρτηση με το ζήτημα της εξαφάνισης αλλά και την παρουσίας στο διαδίκτυο».

