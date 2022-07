Κοινωνία

Missing Alert: βρέθηκε η έγκυος που είχε εξαφανιστεί

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" που είχε σημάνει συναγερμό για την εξαφάνιση της εγκύου. Που και πως εντοπίστηκε.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση απο τον Σύλλογο «To Χαμόγελο του Παιδιού» :

"Η περιπέτεια της Ιωάννας Ρέβη, 28 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ιωάννας Ρέβη στις 28/07/2022 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν την ζωή της σε κίνδυνο

. Άμεση και σημαντική υπήρξε η κινητοποίηση των πολιτών μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert για την εξαφάνισή της.

Η Ιωάννα Ρέβη βρέθηκε ασφαλής στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και είναι πλέον κοντά στους οικείους της προκειμένου να φροντιστεί η υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ιωάννα Ρέβη και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί".

