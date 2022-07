Αθλητικά

Κωπηλασία: Πρωταθλήτρια κόσμου η Αναστασιάδου

Η Ελλάδα κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 και είναι κι αυτό χρυσό!

Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 με την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κάνει σπουδαία κούρσα στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών.

Μετά τις Μπούρμπου και Φράγκου στη δίκωπο, η Ευαγγελία Αναστασιάδου αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκιφ ελαφρών βαρών.

Η 20χρονη κωπηλάτρια από την Καστοριά δύο χρόνια μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας, έγινε και πρωταθλήτρια κόσμου, τερματίζοντας σε χρόνο 7:40.82.

Στα μισά της κούρσας η Αναστασιάδου ήταν μπροστά με μόλις 22 εκατοστά διαφορά από την Τουρκάλα Ελίζ Οσμπέι. Στο δεύτερο μισό όμως ανέβασε ταχύτητα και έχτισε μία σημαντική διαφορά που κράτησε ως το τέλος. Η Τουρκάλα τερμάτισε σε 7:43.81, ενώ το χάλκινο πήγε στην Ιταλίδα Κλερίτσι με 7:49.07.

