Κορονοϊός - Γκάγκα: Περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων το φθινόπωρο

Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται με το νέο κύμα της πανδημίας να είναι σε εξέλιξη και την ανησυχία να είναι μεγάλη ενόψει και του φθινοπώρου όπως υποστηρίζει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. «Είναι πολύ σημαντικό να ανοσοποιηθούμε όλοι το φθινόπωρο που θα υπάρξει συγχρωτισμός».

Τα κρούσματα ανέβηκαν, έχουν κατέβει λίγο πλέον και πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά την αποκλιμάκωση (…) Έχουμε αντιικά φάρμακα, φαίνεται ότι δουλεύουν, όσοι κάνουν νόσηση και έχουν προβλήματα πρέπει να τα συνταγογραφήσουν και να προφυλαχθούν. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι μας θα βελτιωθεί. Είναι σημαντικό στον συγχρωτισμό να γίνεται χρήση μάσκας, ειδικά όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, και όσοι ζουν με ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές (…) Όλοι χρειαζόμαστε μια φυσιολογικότερη ζωή, γιατί δυόμιση χρόνια τώρα κανείς δεν ζει φυσιολογικά. Χρειάζεται μια προσοχή, αλλά όχι μέτρα με διοικητικά πρόστιμα» ήταν τα λόγια της κ. Γκάγκα.

Ανέφερε μάλιστα ότι ακόμα και σε τουριστικές περιοχές υπάρχει αποκλιμάκωση. «Έχουμε ήδη δει αποκλιμάκωση και σε τουριστικές περιοχές. Αν χρειαστεί οποιοδήποτε μέτρο θα μπει (…) Είναι σημαντικό ότι πλέον είμαστε ανοσοποιημένοι, οι περισσότεροι από εμάς. Θα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι από εδώ και πέρα».

Η Μίνα Γκάγκα ανέφερε ότι η ίωση αυτή μας έχει εκπλήξει πολλές φορές, με νέες μεταλλάξεις και ιώσεις, ότι είναι «πολύ σημαντικό να ανοσοποιηθούμε όλοι το φθινόπωρο» καθώς και ότι πρέπει να έχουμε πρόσφατη ανοσοποίηση για να είμαστε ασφαλείς. «Περιμένουμε μια αύξηση των κρουσμάτων το φθινόπωρο», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας σχετικά με τη στρατηγική για τα επικαιροποιημένα εμβόλια που αναμένονται, τόνισε ότι δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων το χειμώνα, ετοιμάζονται δύο ειδών πολυδύναμα εμβόλια, από τις Pfizer και Moderna. «Πιθανότατα θα έρθει πρώτα αυτό με την αρχική παραλλαγή μαζί με την μετάλλαξη Όμικρον 1 και μετά αυτό με τις Όμικρον 4 και 5».

Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι το «πιο πριν» διαθέσιμο εμβόλιο είναι το καλύτερο. «Αν με ρωτήσετε αν θα κάνω εμβόλιο το Σεπτέμβριο, η απάντηση είναι “ναι”, ενώ στο ποιο θα κάνετε, η απάντηση είναι “όποιο έχω στη διάθεσή μου”. Τα πρώτα εμβόλια θα έρθουν Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και τα επόμενα το Νοέμβριο. Προσωπικά δεν θα περιμένω το Νοέμβριο για το εμβόλιο των Όμικρον 4 και 5, θα κάνω το Σεπτέμβριο με ό,τι έχω στη διάθεσή μου (…) Γενικά δεν υπάρχει παρενέργεια από ένα παραπάνω εμβόλιο» τόνισε η κ. Γκάγκα.

«Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την πολεμική που εκφράζεται κατά του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, είναι η απώλεια παιδιών που δεν εμβολιάζονται. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το κλίμα (…) Ξεκινάει σύντομα και παιδικό εμβόλιο, ωστόσο οδηγίες δεν γνωρίζω ακόμα» ανέφερε ακόμη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

πηγή: ΕΡΤ

