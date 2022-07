Τεχνολογία - Επιστήμη

Βασιλάκος για πτώση πυραύλου στην Ελλάδα: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μας (βίντεο)

Τι ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου για ενδεχόμενη πτώση του κινεζικού πυραύλου στην Ελλάδα.

Σε επιφυλακή οι αρχές σε όλη την Ευρώπη για την επικείμενη συντριβή τμήματος του κινεζικού πυραύλου το οποίο κινείται ανεξέλεγκτα σε φθίνουσα τροχιά μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του. Τα κομμάτια του πυραύλου αναμένεται να πέσουν στη Γη από το βράδυ του Σαββάτου ως το βράδυ της Κυριακής.

Ο Σπύρος Βασιλάκος, διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου ανέφερε, μεταφέροντας πρώτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τις νεότερες εκτιμήσεις, πως δεν υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης στην Ευρώπη "πριν λίγη ώρα ενημερωθήκαμε επίσημα πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μας και την Ευρώπη καθώς κατά 85% τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου θα πέσουν στον Ειρηνικό Ωκεανό".

Όπως εξήγησε στον ΑΝΤ1 "αυτοί οι πύραυλοι χρησιμοποιούνται για την προώθηση των διαστημόπλοιων εκτός γης και συνήθως έχουν συστήματα για ελεγχόμενη επανείσοδο των συντριμμιών στη Γη, σύστημα που δεν έχει ο συγκεκριμένος πύραυλος".

"Το μέγεθος του πυραύλου είναι 17- 22 τόνοι" όμως όπως τόνισε δεν υπάρχει λόγος πανικού για την Ελλάδα.









