Αλβανία: Φωτιές απειλούν ελληνικά μειονοτικά χωριά

Δυο ελληνικά καναντέρ συνδράμουν από αέρος στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς. Χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν καεί.



Μαίνονται για τρίτη ημέρα οι πυρκαγιές στις ορεινές περιοχές που χωρίζουν τους δύο ελληνικούς μειονοτικούς δήμους, Δρόπολης και Φοινικαίων στον νότο της Αλβανίας.

Το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς μεταφέρθηκε από χθες τη νύχτα δυτικά του όρους Πλατοβούνι-Σοπότι που χωρίζει τους δύο δήμους καίγοντας στο πέρασμά της χιλιάδες στρέμματα δασικές εκτάσεις.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δύο ελληνικά κάναντερ και ένα ελικόπτερο του αλβανικού στρατού επιχειρούν στην φλεγόμενη πλαγιά του όρους Σοπότι στον δήμο Φοινικαίων, καταφέρνοντας να ελέγξουν και περιορίσουν τη φωτιά, το μέτωπο της οποίας μαίνεται σε πάνω από τρία χιλιόμετρα.

Απώτερος στόχος είναι να μη επιτραπεί η απειλητική επέκταση της πυρκαγιάς στα χωριά Μουζίνα, Πετσά και Γαρδικάκι και να προστατευτεί το μεγάλο φυσικό πάρκο στο Γαλάζιο Μάτι και η ευρύτερη περιοχή με πυκνή βλάστηση και δύσβατα μέρη, αλλά και με περισσότερα ελληνικά μειονοτικά χωριά.

