Κοινωνία

Φωτιά στον Δομοκό: Ρίψεις και από εναέρια μέσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέτωπα πυρκαγιάς ξέσπασαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής και στην Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κοινότητα Βελεσιώτες του Δήμου Δομοκού Φθιώτιδας, ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (31/7), λίγο μετά τις 12:30.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις από το ΠΚ Δομοκού και την ΠΥ Λαμίας, καθώς και εναέριες δυνάμεις με εντολή του Περιφερειακού Διοικητή Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας Αρχιπύραρχου Κωνσταντίνου Θεοφιλόπουλου.

Μάλιστα τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας, μέσα σε 20 λεπτά είχαν πραγματοποιήσει τις ρίψεις τους, περιορίζοντας σημαντικά το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ θα συνεχίσουν να κινούνται στην περιοχή ώστε αν χρειαστεί να επιχειρήσουν ξανά.

Μέτωπα και σε άλλες πρεριοχές της Ελλάδας

Φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι και στον Αλμυρό Μαγνησίας και στην περιοχή Ρόλο της Αχαΐας.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Εύβοια: Σε ΜΕΘ ο 6χρονος που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Βιασμός ΑμεΑ στα Χανιά: Παραπομπή σε δίκη των ιερέων προτείνει η Εισαγγελέας