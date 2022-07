Κοινωνία

Κρατούμενος παραβίασε την άδεια κι έκανε μια ληστεία κάθε μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν λίγο μετά τη ληστεία ενός καταστήματος ψιλικών στον Άγιο Δημήτριο.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 31χρονος, ο οποίος ενώ ήταν κρατούμενος στις φυλακές, έλαβε άδεια την οποία παραβίασε και μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 1 μηνός πραγματοποίησε μπαράζ ληστειών κυρίως σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 29-7-2022 στον Άγιο Δημήτριο, 31χρονος ημεδαπός, δραπέτης φυλακών, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, διότι λίγο νωρίτερα είχε διαπράξει ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην ίδια περιοχή.

Ειδικότερα, τον μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους, συστήθηκε ειδική ομάδα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας για την αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη του δράστη και δραπέτη ο οποίος διέπραττε ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίμων και καταστήματα σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο αναζητούμενος ληστής είτε έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φορώντας κράνος ή τζόκεϊ και γυαλιά ηλίου, είτε έχοντας ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, εισέρχονταν στους «στόχους του» και με την απειλή πιστολιού ή μαχαιριού ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και τους εξανάγκαζε να του παραδώσουν τα χρήματα των εισπράξεων των καταστημάτων. Για τη μετάβαση του στα καταστήματα και για τη διαφυγή του χρησιμοποιούσε κλεμμένες μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού τις οποίες είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν -17- περιπτώσεις ληστειών (δώδεκα -12- τετελεσμένες και πέντε -5- απόπειρες), εκ των οποίων δώδεκα -12- σε πρατήρια υγρών καυσίμων , τρείς -3- σε σούπερ μάρκετ, μια -1- σε κέντρο αισθητικής, μια -1- σε βάρος πεζού και τέσσερις -4- κλοπές μοτοσυκλετών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -190- ευρώ και ένας -1- αναδιπλούμενος σουγιάς .

Επιπρόσθετα, ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παραβάσεις του Νόμου «περί Ναρκωτικών», «περί όπλων», «κλοπές κατά συναυτουργία», «Απειλή», «Παραβίαση Δικαστικής Απόφασης», «Απόδραση κρατουμένου» και «Σύσταση εγκληματικής Οργάνωσης που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση».

Για ορισμένα από τα παραπάνω αδικήματα ήταν έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης, από το οποίο έλαβε άδεια την οποία παραβίασε και από 10-7-2022 αναζητούνταν ως δραπέτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος τον παρέπεμψε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του στο Κατάστημα Κράτησης από όπου είχε δραπετεύσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Αίγινα: Θρίλερ με 20χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη στην αυλή του σπιτιού της

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έφαγε “Κρητικά” στην Αθήνα - Τι είπε στον σεφ (εικόνες)