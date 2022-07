Κόσμος

Μαδαγασκάρη: Δεκάδες νεκροί από έφοδο ζωοκλεφτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμμορία ληστών επιτέθηκαν στο χωριό Αμπολοτακαρακέλι. Τι ακριβώς συνέβη.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού ζωοκλέφτες έβαλαν φωτιά σε σπίτια σε ένα χωριό βόρεια της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο με τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης να δεσμεύεται σήμερα ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν για αυτή τη «σφαγή».

«Πρέπει να εντοπίσουμε τους δράστες αυτής της σφαγής και να τους καταδικάσουμε σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο», ανέφερε σε μήνυμά του ο πρόεδρος Άντρι Ρατζοελίνα. «Ο στρατός της Μαδαγασκάρης αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες του για να σώσει τον πληθυσμό και να εντοπίσει τους κακοποιούς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν κατά την επίθεση μιας συμμορίας περίπου 12 ληστών στο χωριό Αμπολοτακαρακέλι, στην κοινότητα Ανκαζομπέ, περίπου 75 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, την Παρασκευή.

Στρατιωτικά ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για να εντοπίσουν τους υπόπτους και να βοηθήσουν τις χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις να ερευνήσουν την περιοχή Ανκαζομπέ, δήλωσε η αστυνομία.

Οι δράστες συγκέντρωσαν τα θύματα μέσα σε τρία σπίτια προτού τους πυρπολήσουν, είπε η αστυνομία. Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε τοπικό νοσοκομείο.

Σε ένα μικρό λόφο, το χωριό Αμπολοτακαρακέλι αποτελείται από λίγες δεκάδες σπίτια με αχυροσκεπές. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τρία σπίτια να έχουν καεί ολοσχερώς, ενώ μόνο τμήματα των τοίχων να παραμένουν όρθια.

Ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό, η Μαδαγασκάρη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο με χρόνια προβλήματα ανασφάλειας, ιδιαίτερα από ζωοκλέφτες .

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Αίγινα: Θρίλερ με 20χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη στην αυλή του σπιτιού της

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έφαγε “Κρητικά” στην Αθήνα - Τι είπε στον σεφ (εικόνες)