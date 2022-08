Κόσμος

Μιανμάρ: Η χούντα παρατείνει την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράταση έδωσε το στρατιωτικό καθεστώς στην άσκηση των εξουσιών του, για ακόμα έξι μήνες.

Το στρατιωτικό καθεστώς παρέτεινε για έξι επιπλέον μήνες την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στη Μιανμάρ αφότου έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021, ανέφερε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, που ασκεί την εξουσία αφότου έγινε το πραξικόπημα, ζήτησε από τα μέλη της στρατιωτικής κυβέρνησης να «την διατηρήσουν σε ισχύ για έξι μήνες ακόμη», ως τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με την εφημερίδα Global New Light of Myanmar.

Τα ένδεκα μέλη του εθνικού συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας «υποστήριξαν την πρόταση ομόφωνα», προστίθεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας.

Η χούντα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που της δίνει απόλυτες εξουσίες, μετά το πραξικόπημα του 2021 που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Ο στρατός δικαιολόγησε το πραξικόπημα επικαλούμενος τη μαζική νοθεία που έγινε κατ’ αυτόν στις εκλογές που κέρδισε το κόμμα της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (ΕΣΔ), τον Νοέμβριο του 2020. Υποσχέθηκε πως θα διεξαχθούν νέες εκλογές σε έναν χρόνο.

Εκλογικοί παρατηρητές ανέφεραν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη νοθείας στις εκλογές του 2020.

Ενώ η χώρα έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο, επανέλαβε τη δέσμευση αυτή και διαβεβαίωσε πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αρθεί πριν από τον Αύγουστο του 2023.

Σε ομιλία του σήμερα το πρωί, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ δεν αναφέρθηκε σε ημερομηνία. Είπε ότι πρέπει η Μιανμάρ να γίνει ξανά χώρα «ειρηνική και σταθερή» για να διεξαχθούν εκλογές.

Ο στρατηγός αναφέρθηκε εξάλλου σε «μεταρρύθμιση» του εκλογικού συστήματος, την αντικατάσταση του πλειοψηφικού συστήματος, που ευνοούσε τον ΕΣΔ, με πιο αναλογικό.

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ, η οποία κατηγορείται συχνά για φρικαλεότητες, συνεχίζει την αιματηρή καταστολή των αντιπάλων της, στην οποία έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 πολίτες και έχουν συλληφθεί πάνω από 15.000, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατούμενους.

Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι, 77 ετών, η οποία είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1991, συνελήφθη όταν έγινε το πραξικόπημα και αντιμετωπίζει δίκες για διάφορες κατηγορίες, που αθροιστικά ενδέχεται να σημάνουν ότι θα της επιβληθούν ποινές κάθειρξης συνολικά 150 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Πλεύρης για κορονοϊό: Περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων το φθινόπωρο

Κόσοβο: Παρεμβάσεις από ΕΕ και ΗΠΑ για εκτόνωση της έντασης