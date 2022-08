Πολιτισμός

Μουσείο Ακρόπολης: Περισσότερες από 16.000 επισκέψεις καθημερινά

Κικίλιας και Μενδώνη επισκέφθηκαν σήμερα τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η επίσκεψή τους ξεκίνησε από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου για ΑμεΑ, όπου ειδικά οχήματα παραλαμβάνουν τους επισκέπτες και τους μεταφέρουν στον ανελκυστήρα που τους ανεβάζει στον βράχο της Ακρόπολης. Με αυτό τον τρόπο έχουν πλέον πρόσβαση σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο όχι μόνο τα Άτομα με Άναπηρίες αλλά και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση (πχ έγκυες).

Ο υπουργός Τουρισμού ευχαρίστησε την κυρία Μενδώνη, η οποία ανέφερε ότι κάθε ημέρα περιηγούνται στην Ακρόπολη περισσότερα από 16.000 άτομα, ωστόσο το σημαντικότερο είναι ότι εφέτος, οι επισκέψεις ξένων τουριστών, κυρίως Αμερικανών, ξεκίνησαν από τον Μάρτιο- πιο νωρίς από ποτέ- με αποτέλεσμα να έχουν ήδη φτάσει στα επίπεδα του 2019.

Ο Β. Κικίλιας επεσήμανε ότι αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού για επιμήκυνση της περιόδου αποδίδει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία του 2022 προσεγγίζουν τα αντίστοιχα του 2019, παρά το γεγονός ότι αυτές οι δύο χρονιές δεν μπορούν να συγκριθούν λόγω των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουν εφέτος όλες οι χώρες (ακρίβεια, πληθωρισμός, πανδημία).

Οι δυσκολίες αυτές φαίνεται ότι έχουν «ισοφαριστεί» από τις στοχευμένες ενέργειες που έγιναν τους προηγούμενους μήνες, όπως οι απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ στο «Ελ. Βενιζέλος» που ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου και γίνονται προσπάθειες να επεκταθούν έως το τέλος του έτους, το «άνοιγμα» σε νέες αγορές και η "door to door" πολιτική στις χώρες των Βαλκανίων, η προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης και καταναλωτικής δαπάνης (high spenders) αλλά και η ανάδει

