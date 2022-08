Υγεία - Περιβάλλον

Αυστρία: Αυτοκτόνησε γιατρός που δεχόταν απειλές από αρνητές του κορονοϊού

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Αυστρία απέτισαν χθες το βράδυ φόρο τιμής στην ιατρό Λίζα-Μαρία Κελερμάιρ, η οποία αυτοκτόνησε την περασμένη Παρασκευή.

Η 36χρονη, ένθερμη υποστηρίκτρια των εμβολίων κατά του νέου κορονοϊού και των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, δεχόταν επί μήνες απειλές κατά της ζωής της και εχθρικά μηνύματα από αρνητές του ιού και των εμβολίων.

Στις 20:45 σήμανε πένθιμα η καμπάνα του εμβληματικού γοτθικού ναού του Αγίου Στεφάνου, στο κέντρο της Βιέννης, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι κρατώντας κεριά, φανάρια και κόκκινα λουλούδια (το αγαπημένο χρώμα της αυτόχειρα).

Ανάλογες εκδηλώσεις οργανώθηκαν στις πόλεις Λιντς, Γκρατς και Βελς.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν και η σύζυγός του Ντόρις Σμιντάουερ άφησαν λουλούδια έξω από το ιατρείο της Κελερμάιρ.

«Σε πολλά σημεία ολόκληρης της χώρας άνθρωποι συγκεντρώνονται στη μνήμη της Δρος Λίζας-Μαρίας Κελερμάιρ και για να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά του μίσους», τόνισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος μέσω Twitter, χρησιμοποιώντας την ετικέτα #YesWeCare («Ναι, νοιαζόμαστε»).

Επί μήνες η αυστριακή ιατρός, η οποία στην αρχή της πανδημίας συμμετείχε σε ομάδα υγειονομικών οι οποίοι φρόντιζαν ασθενείς με Covid-19 στο σπίτι, δεχόταν απειλητικά μηνύματα, ακόμη και απειλές δολοφονίας της.

Οι απειλές ξεκίνησαν όταν η Κελερμάιρ τον Νοέμβριο του 2021 επέκρινε διαδήλωση κατά των εμβολίων έξω από την κλινική όπου εργαζόταν.

Τότε η αστυνομία της Άνω Αυστρίας είχε κάνει λόγο για «ψευδή αναφορά» εκ μέρους της.

Στο τέλος Ιουνίου, η 36χρονη έκλεισε το ιατρείο της στο Ζεεβάλχεν του Άτερζεε, ενώ, σύμφωνα με δηλώσεις της, είχε ήδη ξοδέψει περίπου 100.000 ευρώ για μέτρα προστασίας.

Η αστυνομία της περιοχής και ο τοπικός ιατρικός σύλλογος την είχαν τότε συμβουλεύσει να είναι συγκρατημένη στις δημόσιες δηλώσεις της.

Η αυτοκτονία της Λίζα-Μαρία Κελερμάιρ έχει συγκλονίσει την αυστριακή κοινωνία, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό στηρίξει τον εμβολιασμό και τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Η κάλυψή όμως της αυτοχειρίας από μερίδα των αυστριακών ΜΜΕ έχει προκαλέσει θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντονη κριτική από τους αρμόδιους φορείς. Η ταμπλόιντ Krone και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος falter.at δημοσίευσαν λεπτομέρειες ακόμη και για τη μέθοδο που επέλεξε η Κελερμάιρ για να αυτοκτονήσει, καθώς και αποσπάσματα από τις τρεις επιστολές που άφησε πίσω της. Στο πρωτοσέλιδό της η Krone έγραψε «Τελευταίος απολογισμός της ιατρού των εμβολιασμών», ενώ ο falter περιέγραψε τον ακριβή τρόπο της αυτοκτονίας της.

Το αυστριακό Συμβούλιο Τύπου θα καταπιαστεί με το θέμα αμέσως μετά τη θερινή ανάπαυλα, καθώς σε βάρος των δύο ΜΜΕ έχουν ήδη υποβληθεί καταγγελίες αναγνωστών, οι οποίοι επικαλούνται τα άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας του Τύπου περί προστασίας της προσωπικότητας η οποία δεν λήγει μετά θάνατον και περιλαμβάνει επίσης τους συγγενείς του νεκρού, αλλά και περί αυτοσυγκράτησης στην αναφορά σε περιπτώσεις αυτοκτονίας, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος μίμησης από άλλους.

«Τα ΜΜΕ πρέπει να αποφεύγουν συνταρακτικούς τίτλους στα πρωτοσέλιδά τους και να απέχουν από την αναφορά λεπτομερειών σχετικά με την αυτοκτονία — τόσο για τη μέθοδο, όσο και για τον τόπο», αναφέρεται εξάλλου στον οδηγό του Κέντρου Παρέμβασης σε περιπτώσεις Κρίσεων.

