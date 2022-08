Κοινωνία

Περιστέρι: ασφυκτικός ο θάνατος της 17χρονης - τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα του ιατροδικαστή σχετικά με τη δολοφονία της 17χρονης κοπέλας στο Περιστέρι.

Συνεχίζεται η έρευνε για τον εντοπισμό του δράστη της φρικτής δολοφονιας μίας ανήλικης κοπέλας στο Περιστέρι.

Εκδορές στην περιοχή του στόματος και της μύτης φέρει, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 17χρονη κοπέλα, που εντοπίστηκε νεκρή τα μεσάνυχτα, στο σπίτι της, στην οδό Αραχώβης, στο Περιστέρι, από την μητέρα της και την αδελφή της.

Η εκτίμηση είναι ότι ο δράστης της έκλεισε τη μύτη και το στόμα για να μην μπορεί να αναπνεύσει, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πως προηγήθηκε πάλη.

Την κοπέλα βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της συγγενικά της πρόσωπα γύρω στα μεσάνυχτα και είχε εμφανείς μώλωπες στο σώμα της.

Στο σπίτι όμως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης γεγονός που παραπέμπει στο ενδεχόμενο οι μώλωπες αυτοί να προέρχονται από οικείο πρόσωπο της.

Σημειώνεται, ότι η ΕΛΑΣ από την πρώτη στιγμή αναζητά έναν αλλοδαπό φίλο της άτυχης κοπέλας, ο οποίος έχει εξαφανιστεί.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

