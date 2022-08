Αθλητικά

Τένις – Οσάκα: Επιστροφή με νίκη

Η πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, επανεμφανίστηκε στο τουρνουά του Σαν Χοσέ, στο οποίο αγωνίζεται και η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ναόμι Οσάκα, επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά από σχεδόν δύο μήνες απουσίας και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στο Σαν Χοσέ. Η πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, από την Ιαπωνία, νίκησε την 19χρονη Κινέζα, Ζενγκ Κινγουέν με 6-4, 3-6, 6-1 και συνεχίζει την πορεία της στην διοργάνωση.

Στο τουρνουά του Σαν Χοσέ, συμμετέχει και η Μαρία Σάκκαρη (Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία μπαίνει αύριο το απόγευμα (04/08, περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας) στα κορτ, με αντίπαλο την 29χρονη Αμερικανίδα, Σέλμπι Ρότζερς (Νο 45 στον κόσμο).

«Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφεις για να παίξεις», είπε η Οσάκα μετά την νίκη της και πρόσθεσε: «Δεν έχω παίξει από τον Μάιο. Είναι πολύ καλό που επέστρεψα».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτός ο αγώνας σηματοδότησε την επιστροφή του πατέρα της Οσάκα, Λεονάρ Φρανσουά, στο πλευρό της ως προπονητής, με την έμπειρη τενίστρια να επισημαίνει: «Είναι καλό για αυτόν που επιστρέφει γιατί πάντα με κάνει να χαμογελάω. Είναι απλά καλό που επέστρεψα, είμαι πολύ χαρούμενη».

