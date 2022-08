Τεχνολογία - Επιστήμη

Copernicus Sentinel-1B: Επιστρέφει στη Γη ο δορυφόρος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τέλος της αποστολής του δορυφόρου Copernicus Sentinel-1B ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ESA.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν το τέλος της αποστολής του δορυφόρου παρατήρησης της Γης Copernicus Sentinel-1B. Ο δορυφόρος είχε παρουσιάσει μια τεχνική ανωμαλία τον Δεκέμβριο του 2021, που είχε ως συνέπεια την αδυναμία του να στέλνει πλέον δεδομένα ραντάρ. Παρά τις προσπάθειες των μηχανικών για την επίλυση του προβλήματος, αυτό κατέστη αδύνατο, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί πλέον επίσημα η λήξη της αποστολής του.

Από την άλλη, ο δίδυμος δορυφόρος Copernicus Sentinel-1A παραμένει πλήρως λειτουργικός, ενώ σχεδιάζεται η εκτόξευση του Sentinel-1C το συντομότερο δυνατό. Σε συνεργασία με την Arianespace προγραμματίζεται η εκτόξευσή του με τον νέο ευρωπαϊκό πύραυλο Vega-C εντός του δευτέρου τριμήνου του 2023.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Διάστημα (Directorate General for Defence Industry and Space) Παρασκευή Παπαντωνίου δήλωσε ότι «η οριστική πλέον μη διαθεσιμότητα του δορυφόρου Sentinel-1B αποτελεί μια σημαντική απώλεια για το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να περιορίσει την επίπτωσή της. Στο πλαίσιο αυτό καταφέραμε να φέρουμε πιο νωρίς την εκτόξευση του Sentinel-1C».

Ο Sentinel-1A, που είχε εκτοξευθεί τον Απρίλιο του 2014, ήταν ο πρώτος δορυφόρος του Copernicus, του τμήματος του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος που αφορά ειδικότερα την παρατήρηση της Γης και του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθοδηγεί το πρόγραμμα Copernicus, ενώ η ESA αναπτύσσει και εκτοξεύει τους δορυφόρους Sentinel. Ο Sentinel-1B είχε εκτοξευθεί τον Απρίλιο του 2016 και είχε τεθεί σε τροχιά σε απόσταση 180 μοιρών από τον 1Α.

Με την εξελιγμένη τεχνολογία ραντάρ τους, κάλυπταν όλη την επιφάνεια της Γης μέρα-νύχτα, ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες. Μεταξύ άλλων, οι Sentinel καθιστούν δυνατές μια σειρά από υπηρεσίες και εφαρμογές του προγράμματος Copernicus, όπως την καταγραφή των θαλάσσιων αρκτικών πάγων, την παρακολούθηση των παγόβουνων, τη χαρτογράφηση των δασών, των θαλασσών και των παγετώνων, την ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων στις θάλασσες, την επιτήρηση της παράνομης αλιείας, την παρακολούθηση της παραμόρφωσης της Γης λόγω ισχυρών σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων, την υποστήριξη της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιόδους κρίσεων κ.ά.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” από ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Wallet.gov.gr: άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα - εκατοντάδες χιλιάδες οι αιτήσεις

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)