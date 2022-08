Κόσμος

Ισλανδία: Έκρηξη ηφαιστείου κοντά στο Ρέικιαβικ (εικόνες)

Το ίδιο ηφαίστειο είχε εκραγεί και πριν από περίπου ένα χρόνο, προσελκυόντας πλήθος τουριστών στο σημείο.



Μια ηφαιστειακή έκρηξη άρχισε εκ νέου στο βουνό Φάγκρανταλσφιαλ, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, όπου έκρηξη είχε σημειωθεί επίσης πέρυσι, ανακοίνωσε σήμερα το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Ηφαιστειακή έκρηξη προερχόμενη από μια ρωγμή άρχισε κοντά στο Ρέικιαβικ, ανέφερε το Ινστιτούτο.

Η ρωγμή, απ΄όπου μπορεί να είναι ορατή η λάβα που βγαίνει από το ηφαίστειο στις φωτογραφίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, βρίσκεται σχεδόν 40 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ, κοντά στην τοποθεσία του όρους Φάγκρανταλσφιαλ, όπου ένα ηφαίστειο είχε εκραγεί το 2021. "Η έκρηξη άρχισε κοντά στο Φάγκρανταλσφιαλ. Η ακριβής τοποθεσία μένει να επιβεβαιωθεί", δήλωσε το ινστιτούτο στο Twitter.

