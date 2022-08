Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής δικαιούχων

Πότε θα ανακοινωθούν οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει σήμερα, Τετάρτη τους οριστικούς δικαιούχους του προγράμματος μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

Οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα ενημερωθούν με την αποστολή sms στο κινητό τους τηλέφωνο, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/, στην οποία έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 151.450 κατατάσσονται στις «οριστικά επιλέξιμες».

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή», το μεγαλύτερο πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών που έχει προκηρυχτεί ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα, πρώτοι οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν για να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών τους και στη συνέχεια να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς έως και 30%.

Παράλληλα, ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας για αναζήτηση πόρων που θα μας επιτρέψουν να διευρύνουμε τους δικαιούχους του προγράμματος, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να αντικαταστήσουν τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές τους μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και προστατεύοντας το περιβάλλον».

