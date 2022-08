Κοινωνία

Πυροσβεστική: πάνω από 1000 πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συμβάντα που κλήθηκε να συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία την τελευταία εβδομάδα.

Σε 756 αστικές πυρκαγιές, 297 δασικές δασικές πυρκαγιές και 472 παροχές βοήθειας κλήθηκε να επέμβει το Πυροσβεστικό Σώμα την τελευταία εβδομάδα, ενώ το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 δασικές πυρκαγιές, όπως ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ανθυποπυραγός, Ραφαέλα Τζίμα στην τακτική ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Οι σοβαρότερες από τις πυρκαγιές, όπως είπε η κ. Τζίμα, εκδηλώθηκαν στις περιφέρειες, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας καθώς και Πελοποννήσου.

Επιπλέον, όπως τόνισε, σε ύφεση τέθηκε σε χρονικό διάστημα 2 ωρών η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 13:45 σε δασική έκταση στο Σχίνο Μεσσηνίας και προσέθεσε ότι στις 14:38 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του Μεσοχωρίου προς ασφαλή κατεύθυνση. «Με τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των δυνάμεων, η πυρκαγιά δεν απείλησε τον οικισμό», τόνισε η κ. Τζίμα. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 94 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν και 14 Φινλανδοί πυροσβέστες που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Πυροσβεστών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακόμη, στις 15:18 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της Εθνικής οδού Κυπαρισσίας - Πύργου στο ύψος της γέφυρας του Αλφειού και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15:20 σε δασική έκταση στα Καλύβια Γυθείου, όπως είπε η κ. Τζίμα, οριοθετήθηκε σε μία ώρα από την έναρξή της και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα άμεσα οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου στη περιοχή Σοφός Ασπροπύργου στις 15:42. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

Όπως είπε, η κ. Τζίμα, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο δάσος της Δαδιάς του Έβρου και στη Βάλια Κάλντα Γρεβενών, έχουν ελεγχθεί και παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, για την φύλαξή τους.

Επιπλέον, επισήμανε ότι μεγάλος αριθμός πυρκαγιών έχει ως σημείο έναρξης ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους και υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι για τον καθαρισμό τους με την ταυτόχρονη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Συνολικά, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, 120 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 52 περιπτώσεις αφορούν συλλήψεις για το αδίκημα του εμπρησμού, ενώ όπως τόνισε η κ. Τζίμα έχει προκύψει ότι, από αυτό το σύνολο των 52 ατόμων, 32 συνελήφθησαν για εμπρησμό από πρόθεση και 20 για εμπρησμό από αμέλεια.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια εκτεταμένων ελέγχων, σε όλη την επικράτεια, από την 1η Μαΐου έχουν επιβληθεί 349 διοικητικά πρόστιμα, κυρίως για μη τήρηση μέτρων πυρασφάλειας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Σάμο, Ικαρία, Λέσβο, Χίο και Ψαρά.

Παράλληλα η κ. Τζίμα γνωστοποίησε ότι για αύριο, Πέμπτη 4 Αυγούστου αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Σάμο, Ικαρία, Λέσβο, Χίο και Ψαρά και σημείωσε ότι στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

«Τις επόμενες ημέρες, θα πρέπει όλοι μας, να παραμείνουμε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών και της ενισχυμένης έντασης των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας», κατέληξε η κ. Τζίμα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” από ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Έβρος: Μετανάστρια γέννησε μέσα σε βάρκα (εικόνες)

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)