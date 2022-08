Παράξενα

Tik Tok: Viral η “γιαγιά Τζόρνταν” για τις επιδόσεις της στο... μπάσκετ (βίντεο)

Το Μεξικό απέκτησε νέο «αστέρι» στο μπάσκετ, την 71χρονη Αντρέα Γκαρσία Λόπες που κάνει «χαμό» στο TikTok.



Βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα TikTok από τον εγγονό της εικονίζει την κυρία Λόπες στο γήπεδο της μικρής, απομακρυσμένης πόλης όπου ζει, της Σαν Εστέμπαν Ατατσλάουκα, στην πολιτεία Οαχάκα.

Το βίντεο έχει πλέον ένα εκατομμύριο θεάσεις και αρκετοί χρήστες της πλατφόρμας βάφτισαν την εβδομηντάρα... «γιαγιά Τζόρνταν», παραπέμποντας στον Μάικλ Τζόρνταν, εμβληματική μορφή του αθλήματος.

Στο βίντεο, η κυρία Λόπες, με τα γκρίζα της μαλλιά πλεγμένα σε δυο μακριές κοτσίδες και φορώντας μακριά φούστα, κάνει προσποίηση για να εξουδετερώσει αμυντικό κοντά στο καλάθι προτού βρει χώρο και σκοράρει αξιοποιώντας άψογα το ταμπλό.

Η «γιαγιά Τζόρνταν» λέει πως ελπίζει να συνεχίζει να παίζει μπάσκετ για πολλά χρόνια ακόμη, παρότι το ένα γόνατό της έχει αρχίσει να την ταλαιπωρεί λιγάκι.

Βίντεο: Tik Tok/ jcarlossando

