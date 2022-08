Κοινωνία

Σαλαμίνα - Πτώση Air Tractor: Σώοι οι δυο επιβαίνοντες (εικόνες)

Το πυροσβεστικό αεροσκάφος επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο Αττικής.



Πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor έπεσε ενώ επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Και τα δυο μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν σώα από βάρκα ιδιώτη και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο σημείο σκάφος του λιμενικού για να τους παραλάβει.

Και οι δυο είναι καλά στην υγεία τους. Για το περιστατικό θα διενεργηθεί έρευνα.

Πτώση πυροσβεστικου αεροσκάφους στη θαλ.περ.βόρεια Σαλαμίνας.Οι 2 επιβαίνοντες εξήλθαν σώοι,περισυνελεγησαν από ιδιωτικό σκάφος & μεταφέρθηκαν στην ξηρά καλά στην υγεία τους,ενώ μεταβαίνει ασθενοφόρο του EKAB. Στην περιοχή βρίσκεται ΠΛΣ & σπεύδει & έτερο ΠΛΣ.Καιρος B-BA 4-5BF. — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) August 5, 2022

Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ανέφεραν ότ ο πιλότος του διθέσιου αεροσκάφους έκανε προσθαλάσσωση λόγω μηχανικής βλάβης.

