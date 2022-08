Πολιτική

Τσίπρας: η παραίτηση Δημητριάδη επιβεβαιώνει τις ευθύνες Μητσοτάκη

Η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα μετά τις παραιτήσεις των συνεργατών του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό ζήτημα κάνει λόγο το ΚΚΕ.

«Η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων αποτελεί ομολογία ενοχής», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς για την παραίτηση του ΓΓ του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, εξερχόμενος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

«Και σε κάθε περίπτωση», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «δεν αναιρεί τις ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού, αντιθέτως τις επιβεβαιώνει».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «κάποια στιγμή λοιπόν οφείλει να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Γιατί εδώ δεν είναι ένα απλό ζήτημα, είναι ζήτημα Δημοκρατίας». «Και όσο κι αν έχει επιχειρήσει αυτές τις μέρες με τη βοήθεια της των Μέσων Ενημέρωσης που έχουν την 108η θέση σε όλο τον κόσμο να κρύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο, το θέμα αυτό ακριβώς επειδή πρόκειται για ζήτημα Δημοκρατίας δεν θα μείνει στο σκοτάδι», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Όλα θα έρθουν στο φως».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι παραιτήσεις Δημητριάδη – Κοντολέων αποτελούν ομολογία ενοχής του κ. Μητσοτάκη για το δικό του WaterGate, το σκάνδαλο παράνομων παρακολουθήσεων πολιτικών αντιπάλων και ενοχλητικών δημοσιογράφων. Το καθεστώς Μαξίμου πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και ο επικεφαλής του καθεστώτος, ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς όχι μόνο γνώριζε αλλά είναι ο ενορχηστρωτής των υποκλοπών. Τώρα προσπαθεί να διασωθεί θυσιάζοντας τους στενότερους και πιο έμπιστους συνεργάτες του. Το δεξί του χέρι, ανιψιό του και ΓΓ Πρωθυπουργού, κ. Δημητριάδη και τον επικεφαλής της ΕΥΠ, κ. Κοντολέων, για τον οποίο άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να τον τοποθετήσει στη θέση του, καθώς δε πληρούσε τα κριτήρια του νόμου. Οι παραιτήσεις και των δύο ωστόσο, αποτελούν και παραδοχή πως όσα έλεγε η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου τόσους μήνες, ήταν χυδαία ψέματα. Ακόμα και όσα έλεγαν οι κ. Κοντολέων, Πιερρακάκης και Γεραπετρίτης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πριν μία μόλις εβδομάδα. Όσο για τις γελοίες διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου που προσπαθεί να μετατοπίσει την συζήτηση από το παράνομο λογισμικό Predator σε δήθεν νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και σε «κλίμα τοξικότητας», δεν γλιτώνουν κανέναν από τις ευθύνες του. Και αυτές δεν είναι μόνο πολιτικές, αλλά πιθανότατα και ποινικές. Διαβεβαιώνουμε ωστόσο τον κ. Μητσοτάκη ότι τίποτα δε θα μείνει στο σκοτάδι. Όλα θα διερευνηθούν μέχρι τέλους και ο ίδιος θα λογοδοτήσει για τη πρωτοφανή από τη Μεταπολίτευση και μετά, παράνομη και αντιδημοκρατική εκτροπή που επιχείρησε προκειμένου να στήσει το καθεστώς του. Τα καθεστώτα όμως, συνήθως πέφτουν με πάταγο».

«Από σήμερα, οι πολιτικές ευθύνες του πρωθυπουργού είναι δεδομένες» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, o Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Από σήμερα, οι πολιτικές ευθύνες του πρωθυπουργού είναι δεδομένες. — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) August 5, 2022

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι παραιτήσεις του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού και του Διοικητή της ΕΥΠ ούτε ακυρώνουν τις ευθύνες του πρωθυπουργού, στον οποίον άλλωστε λογοδοτούσαν άμεσα τα παραπάνω πρόσωπα, ούτε αναιρούν την αναγκαιότητα να ερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις. Πολύ περισσότερο που από τις ίδιες τις παραιτήσεις γεννιούνται νέα μεγάλα ερωτηματικά. Άλλωστε, το θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει τέτοιου είδους πρακτικές είναι πολιτικό ζήτημα, που υπερβαίνει τα διαφορά πρόσωπα που αναλαμβάνουν το ρόλο της “Ιφιγένειας” για να κρυφτούν οι βασικές πολιτικές ευθύνες».

Το ΜέΡΑ25: «Οι πρώτες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού ήταν να πάρει υπό τον άμεσο έλεγχό του την Κρατική Ενημέρωση και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κινήσεις που θα ζήλευαν τα πιο κακόφημα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η πρώτη κίνηση (μαζί με τις διάφορες «λίστες Πέτσα») μάς φιλοδώρησε τη θέση 108 στην κατάταξη της ελευθερίας του Τύπου. Η δεύτερη κίνηση εξελίσσεται σε βρόγχο για τον Πρωθυπουργό, καθώς ένα παγόβουνο παρακρατικών παρακολουθήσεων λιώνει κάτω από τον ήλιο της ελάχιστης δημοσιογραφικής έρευνας που ξεφεύγει από την κυβερνητική μέγγενη. Ό,τι και να λέει η Κυβέρνηση και οι "πηγές" της, προσπαθώντας να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες του Πρωθυπουργού, είναι σαφές ότι η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Δημητριάδη, μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για την εμπλοκή του στις υποκλοπές, και του Διοικητή της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντα, έχουν να κάνουν με τις παράνομες παρακολουθήσεις και επισυνδέσεις, μέσω λογισμικών όπως το Predator που η ίδια η Google εκτιμούσε με μεγάλη βεβαιότητα ότι το έχουν προμηθευτεί ελληνικοί κυβερνητικοί φορείς. Ήρθε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να πληρώσει το τίμημα του υπερσυγκεντρωτισμού του. Η ευθύνη δε νοείται να σταματά στους «από κάτω». Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα είτε να κινήσει τις σχετικές διώξεις είτε να παραιτηθεί. Άλλος δρόμος για τον Πρωθυπουργό και την Μητσοτάκης Α.Ε. δεν υπάρχει, όταν αναδεικνύονται τόσο σοβαρά "παιχνίδια" με την ίδια την δημοκρατία».





