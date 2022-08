Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ – λιμάνι Ηγουμενίτσας: Κατατέθηκαν 3 δεσμευτικές προσφορές

Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου

Τρεις δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής (ποσοστό 67%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.), παρέλαβε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A.- MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

ΟΛΘ Α.Ε.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, θα εκκινήσει άμεσα. Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής στα Σύβοτα.

