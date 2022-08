Κόσμος

Ερντογάν - Πούτιν: Πρώτο θέμα στον τουρκικό Τύπο η συνάντηση στο Σότσι

Για νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας κάνει λόγο ο τουρκικός τύπος που πρόσκειται στην κυβέρνηση και εκθειάζει τον ρόλο της Άγκυρας στο ενεργειακό.



Μάλιστα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τρεις εφημερίδες, η Σαμπάχ, η Γενί Σαφάκ και η Ακσάμ έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Ότι «η Ευρώπη πρέπει να ευγνωμονεί την Τουρκία». Πρόκειται για σχόλιο που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν χθες ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι ευγνώμονες στην Άγκυρα η οποία τους πηγαίνει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Και η Χουριέτ με τίτλο «Η Σύνοδος Σότσι που παρακολούθησε η διεθνής κοινότητα», σχολιάζει ότι «τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στην Τουρκία» και ότι «θα ενισχυθεί η συνεργασία» μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας.

Η εφημερίδα Τουρκίγε προβάλλει τη συμφωνία Ερντογάν – Πούτιν για τον τρόπο πληρωμής του φυσικού αερίου προς τη Ρωσία με τον τίτλο: «Οι πληρωμές φυσικού αερίου θα γίνονται σε ρούβλια» και επισημαίνει ότι συμφώνησαν ένα μέρος του φυσικού αερίου να πληρώνεται σε ρούβλια.

Η Μιλλιέτ με τίτλο «Δεν υπάρχει διάδρομος για την τρομοκρατία», γράφει ότι οι δύο ηγέτεες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε 7 ζητήματα.

