Αντετοκούνμπο για Εθνική μπάσκετ: Θα προσαρμοστώ εγώ στην ομάδα και όχι αυτή σε εμένα

Ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο “προσγειωμένος”, ταπεινός και με ατάκες που δείχνουν ρεαλισμό, στη Media Day της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, τονίζοντας ότι οι κουβέντες για μετάλλιο στο προσεχές Eurobasket δεν έχουν κανένα νόημα!

“Πρέπει να δεθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε έτοιμοι ούτε για μετάλλια ούτε κύπελλα” ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ τόνισε ότι η Εθνική Ελλάδας πρέπει να βρει “χημεία” για να κάνει κάτι καλό.

“Πρέπει να το πετύχουμε κάτι πριν αποχωρήσουν οι Καλάθης, Σλούκας, Παπανικολάου. Δεν κέρδισα πρωτάθλημα γιατί σκεφτόμουν τον τίτλο στο NBA. Βήμα βήμα, να γίνουμε καλύτεροι πρέπει”, ανέφερε.

Για το αν η Εθνική είναι φαβορί: «Δεν έχει σχέση τι περιμένει ο κόσμος, είναι τi περιμένει η ομάδα. Εμείς παίζουμε το μπάσκετ. Σε όλες όσες διοργανώσεις έχω πάει με την Ελλάδα δεν πήγαμε ούτε στα προημιτελικά. Πρέπει να δεθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε έτοιμοι ούτε για μετάλλια ούτε κύπελλα. Πρέπει να δημιουργήσουμε χημεία και το κατάλληλο κλίμα. Με το καλό να πάμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Έχω ρεαλιστικούς στόχους, πρέπει να γίνω καλύτερος. Όλοι στο χωριό τους είναι οι καλύτεροι, όπως εγώ στο Μιλγουόκι το… χωριό μου. Πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα».

Για το πως είναι να παίζει με τα αδέρφια του: «Τρομερό συναίσθημα να αγωνίζομαι με τα αδέρφια μου στην Εθνική. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το λέγαμε μια μέρα να το πετύχουμε αυτό. Να μαρκάρουμε ο ένας τον άλλο, είμαστε περήφανοι. Όταν μπαίνουν στο γήπεδο είναι συμπαίκτες μου, όχι τα αδέρφια μου».

Για αν πάει η Ελλάδα για μετάλλιο φέτος: «Και γιατί δεν ήταν τις προηγούμενες φορές πιθανό το μετάλλιο και είναι τώρα; Δεν μπορεί να σκαφτόμαστε μετάλλιο, πάντα αυτό κάνουμε και τρώμε τα μούτρα μας. Πρέπει να το πετύχουμε κάτι πριν αποχωρήσουν οι Καλάθης, Σλούκας, Παπανικολάου. Δεν κέρδισα πρωτάθλημα γιατί σκεφτόμουν τον τίτλο στο NBA. Βήμα βήμα, να γίνουμε καλύτεροι πρέπει».

Για το πλάνο του παιχνιδιού: «Τρομερή δουλειά στην προπόνηση κάνει ο προπονητής μας. Δεν είμαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μπορεί η ομάδα να με βοηθήσει να παίζω όπως στους Μπακς, αλλά έτσι θα πρέπει να γίνει και το ίδιο πχ για τον Σλούκα στον Ολυμπιακό ή τον Παπαπέτρου στον Παναθηναϊκό».

Για τον ρόλο του στην «γαλανόλευκη»: «Έχουμε τρεις εβδομάδες να δεθούμε. Θα προσαρμοστώ εγώ στην Εθνική και όχι αυτή σε εμένα. Θα κάνω ότι μου ζητηθεί, ακόμα και… 6-7 θα παίξω. Από την προπόνηση που κάναμε χθες, δεν νομίζω ότι είμαστε ομάδα για μετάλλιο. Έχουμε όμως την ευκαιρία, αν ακούσουμε τον προπονητή μας, αν δουλέψουμε σωστά, να το κάνουμε. Είναι δύσκολο αλλά πρέπει να έχω ρεαλιστικούς στόχους. Τα μυαλά μου δεν παίρνουν αέρα. Είμαι ταπεινός. Μακάρι να προκριθούμε».





