Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζαπορίζια: Ανησυχία για τον πυρηνικό σταθμό

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εκφράζει την ανησυχία της για το πλήγμα στον πυρηνικό αντιδραστήρα.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον χθεσινό βομβαρδισμό του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία λέγοντας ότι η ενέργεια αναδεικνύει τον κίνδυνο μιας πυρηνικής καταστροφής.

«Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για τον χθεσινό βομβαρδισμό του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης, που αναδεικνύει τον πολύ ρεαλιστικό κίνδυνο μίας πυρηνικής καταστροφής η οποία μπορεί να απειλήσει την δημόσια υγεία και το περιβάλλον στην Ουκρανία και (περιοχές) πέραν αυτής», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο γενικός διευθυντής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Γκρόσι καλεί όλες τις πλευρές στην ουκρανική σύρραξη να επιδείξουν την «ύψιστη αυτοσυγκράτηση» στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού.

Βλήματα έπληξαν γραμμή υψηλής τάσης του σταθμού αναγκάζοντας τον διαχειριστή να θέσει εκτός λειτουργίας πυρηνικό αντιδραστήρα παρά το γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκε διαρροή ραδιενέργειας. Ο πυρηνικός σταθμός κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις στις αρχές το Μαρτίου, στην αρχική φάση του πολέμου, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί με ουκρανούς τεχνικούς.

Η ουκρανική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom επέρριψε στην Ρωσία την ευθύνη για τις ζημίες στον σταθμό, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για τον βομβαρδισμό, λέγοντας ότι διαρροή ραδιενέργειας αποφεύχθηκε μόνο κατά τύχην.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι στρατιωτικές επιχειρήσεις που απειλούν την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια «είναι απολύτως απαράδεκτες και πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία».

«Οποιαδήποτε δύναμη πυρός κατευθύνεται προς και από τον σταθμό ισοδυναμεί με παιγνίδι με την φωτιά, με εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες».

