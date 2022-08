Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχέδιο του 22χρονου για να διαφύγει από την χώρα και το λάθος που τον πρόδωσε. Την Δευτέρα η απολογία του στον ανακριτή. Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα της Νικολέτας.



Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο φερόμενος ως δράστης, της δολοφονίας της 17χρονης Νικολέτας, στο Περιστέρι. Την Δευτέρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί μετά την προθεσμία που πήρε το Σάββατο.

Ο νεαρός, που ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, είχε διαφύγει από την Ελλάδα και συνελήφθη στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο 22χρονος, αφού σκότωσε την 17χρονη, έφυγε από την Αθήνα με τρένο και έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Βρήκε μια ομάδα αλλοδαπών που ήθελαν να περάσουν τα σύνορα και τους ακολούθησε. Κατάφεραν να φύγουν από τη χώρα και μπήκαν στη Βόρεια Μακεδονία.

Οι διωκτικές αρχές που είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης εκτιμούσαν ότι ήταν πολύ πιθανή η προσπάθεια διαφυγής του στο εξωτερικό. Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών έφυγε από την Αθήνα και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με συναδέλφους από άλλες βαλκανικές χώρες. Το βράδυ της Παρασκευής ο Πακιστανός εντοπίστηκε μαζί με αλλοδαπούς στη Βόρεια Μακεδονία. Παραδόθηκε στους Έλληνες αστυνομικούς και στη συνέχεια έγινε η ταυτοποίηση και στη συνέχεια ομολόγησε προφορικά.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών από την έρευνα που έκαναν στον τόπο όπου μαρτύρησε η 17χρονη κοπέλα διαπίστωσαν πως δράστης ήταν ο σύντροφός της. Βρήκαν στο σπίτι τα κλειδιά του, ενώ εξαφανίστηκε παίρνοντάς μαζί του τα προσωπικά του αντικείμενα. Στη συνέχεια είχαν την πληροφορία ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με ομοεθνή του και του είπε ότι σχεδίαζε να πάει στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός έφυγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί του το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Δεν είχε κάρτα sim και επικοινωνούσε μόνο με διαδικτυακές εφαρμογές. Μαζί του είχε και το δικό του κινητό. Το τελευταίο στίγμα δόθηκε από τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Στη συνέχεια ξεφορτώθηκε και τις δύο συσκευές λίγο πριν περάσει τα σύνορα.

Συγκλονίζει ο πατέρας της Νικολέτας μιλώντας στον ΑΝΤ1

«Είναι μια ανακούφιση, αλλά δεν παύει να έχει ‘φύγει’ …ποιος θα το φέρει πίσω; Θα το φέρει πίσω κανένας; …για μένα είναι ένα ξεχωριστό κορίτσι, μια μικρή ψυχή, αδικοχαμένη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 17χρονης Νικολέτας, μετά τη σύλληψη του συντρόφου της ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Ο πατέρας της 17χρονης Νικολέτας, παρακολούθησε την προσαγωγή του φερόμενου ως δολοφόνου του παιδιού του από την τηλεόραση. Τον είδε με σκυφτό κεφάλι να φτάνει στον εισαγγελέα, έμαθε ότι ομολόγησε το άγριο έγκλημά του. Δηλώνει ανακουφισμένος που τελικά οι αρχές τον εντόπισαν και έτσι δεν κατάφερε να ξεφύγει όπως σχεδίαζε, αλλά γρήγορα αυτή η ανακούφιση, πνίγεται από τον πόνο της απώλειας.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στον 22χρονο, ο πατέρας της κοπέλας, Σίμος Καρολίδης, είπε, «τι θα του έλεγα; Ντροπή του! Όταν λες σε έναν άνθρωπο ότι τον αγαπάς και μετά του φέρεσαι έτσι; Πώς γίνεται αυτό; Τι σόι αγάπη ήταν αυτή;», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αδέλφια της Νικολέτας. «Μέχρι το πρωί φωτογραφίες, βίντεο έβλεπα. Μαζί που ήμασταν, όλοι μαζί και με τα παιδιά. Ήταν ευτυχισμένη, χαρούμενη…μόνο έτσι, όπως γελάει, το χαμόγελό της. Τα βίντεο, τις ιστορίες μας. Αυτό έμεινε τώρα…», είπε σχετικά.

Ξαναβλέπουν τις τελευταίες φωτογραφίες της και ανεβάζουν βίντεό της, από χαρούμενες στιγμές της. Τα μικρότερα αδέλφια της βρίσκονται σε σοκ, κυρίως η 16χρονη αδελφή της που την εντόπισε νεκρή στο σπίτι τους στο Περιστέρι. «Έχω άλλα 3 παιδιά από πίσω, τώρα δεν σκέφτομαι απολύτως τίποτα. Θα κοιτάξω να δω πως θα συμμαζευτούν τα παιδιά μου. Τα παιδιά είναι…ράκος, ειδικά η Αναστασία που την ήταν μαζί της στην Αθήνα, έχει υποστεί μεγάλο σοκ», λέει.

Η άτυχη Νικολέτα ήταν το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Επιχείρησε να βάλει τέλος στην σχέση της και εκείνος την σκότωσε. Πέρυσι συνολικά 17γυναίκες χάθηκαν από συντρόφους τους και συζύγους τους, ενώ μόνο μέσα σε 7μήνες, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουν δολοφονηθεί συνολικά 12γυανίκες, έχουν σχηματιστεί πάνω από 5000 δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία. Οι δράστες είναι κατά κύριο λόγο άνδρες, ηλικίας μεταξύ 35-40 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Όλυμπος: Ορειβάτης χάθηκε στο βουνό και κάλεσε στο “112” για βοήθεια

Ρόδος - Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε πεζούς (εικόνες)

Φωτιές σε Άγιο Όρος και Κόνιτσα: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες (βίντεο)