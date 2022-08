Πολιτική

Γεωργιάδης για παρακολούθηση Ανδρουλάκη: Ήταν νόμιμη, αλλά θεσμικά απαράδεκτη

Υπεραμύνθηκε των ενεργειών του Πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι δυσαρεστημένη με όσα έγιναν.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», σχολίασε το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι αρχικά το αν ήταν παράνομη ή όχι η παρακολούθηση, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη, αλλά και η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Υπεραμύνθηκε δε των ενεργειών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου, Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, αποδέχτηκε την παραίτηση του «δεξιού του χεριού» κ. Δημητριάδη και ζήτησε την παραίτηση του Επικεφαλής της ΕΥΠ, Κ. Κοντολέων. Στη συνέχεια αποδέχθηκε τόσο το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή, όσο και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για να ανοίξει η Βουλή μια βδομάδα νωρίτερα και να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό.

Ο κ. Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως η παρακολούθηση ήταν νόμιμη μεν, αλλά θεσμικά απαράδεκτη δε.

Πρόσθεσε επίσης πως όλα τα μέλη της Κυβέρνησης είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένα με τα όσο έγιναν.

