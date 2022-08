Πολιτική

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιρώνης

Τα τελευταία χρόνια έδινε με γενναιότητα άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Δημήτρης Τσιρώνης σε ηλικία 62 ετών. Διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Άρτας την περίοδο 2007-2009. Τα τελευταία χρόνια έδινε με γενναιότητα μάχη με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Τσιρώνης διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Διετέλεσε Πρόεδρος Προανακριτικής και μέλος Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής. Αποτέλεσε μέλος της Επιτροπής Περιφερειών και της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής.

