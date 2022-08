Πολιτισμός

Διονύσης Σιμόπουλος: Το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο αστροφυσικό (εικόνες)

Θλίψη στην κηδεία του σπουδαίου αστροφυσικού. Το συγκινητικό μήνυμα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σιμόπουλο είπαν το μεσημέρι της Τρίτης συγγενείς και φίλοι του γνωστού αστροφυσικού.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης στου Παπάγου όπου έγινε η κηδεία.

Υπενθυμίζεται πως ο Διονύσης Σιμόπουλος πέθανε σε ηλικία 79 χρόνων, ενώ έπασχε από καρκίνο.

Επιθυμία της οικογένειας του για όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων να κάνουν δωρεά στο ίδρυμα "Φλόγα" – Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Τον κορυφαίο αστροφυσικό αποχαιρέτησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έγραψε σε στεφάνι: «Διονύση, ραντεβού στα Ψηλά Αλώνια του διαστήματος».

Στεφάνια στη μνήμη του Διονύση Σιμόπουλου έστειλαν επίσης ο πρωθυπουργός και το ζεύγος Μίμη Πλέσσα και Λουκίλας Καρέρ.

Ποιος ήταν ο Διονύσης Σιμόπουλος

Ο Διονύσης Σιμόπουλος γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 8 Μαρτίου 1943 αλλά μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε Πολιτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα (ΗΠΑ), ενώ του απονεμήθηκαν διάφορα βραβεία και τιμητικές διακρίσεις σε θέματα ομιλιών και επικοινωνίας.

Άρχισε να εργάζεται τον Ιανουάριο του 1968 και χρημάτισε Επιμελητής (Ιαν.-Σεπ. 1968), Βοηθός Διευθυντής Εκπαίδευσης (Σεπ. 1968-Σεπ. 1969), και Διευθυντής Πλανηταρίου (Σεπ. 1969-Μαρ. 1973) στο Κέντρο Τεχνών και Επιστημών της Λουϊζιάνα (Louisiana Art & Science Museum) καθώς και Ειδικός Σύμβουλος Επιστημονικής Εκπαίδευσης της Σχολικής Επιτροπής (1970-1973).

Τον Οκτώβριο του 1972 προσκλήθηκε στην Αθήνα από το Ίδρυμα Ευγενίδου όπου εργάστηκε ως Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου ως τον Απρίλιο του 2014. Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα και μελέτες του σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά και εφημερίδες.

Χρημάτισε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αστρονομική Εκπαίδευση (ΕΑΑΕ - European Association for Astronomy Education) (1994-2002), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Πλανηταρίων (1978-2008), Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πλανηταρίων (1976-2008), Εταίρος (Fellow) της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας της Αγγλίας (από το 1978) και της Διεθνούς Εταιρείας Πλανηταρίων (από το 1980), και τακτικό μέλος πολλών άλλων διεθνών επιστημονικών οργανώσεων.

Το 1996 έλαβε την ανώτατη τιμητική διάκριση (IPS Service Award) της Διεθνούς Εταιρείας Πλανηταρίων για την συνεισφορά του στη διεθνή αστρονομική εκπαίδευση, ενώ το 2006 τιμήθηκε με τον "Ακαδημαϊκό Φοίνικα" (Palmes Academiques) του υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας.

Στις 17 Οκτωβρίου 2012, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) τον τίμησε για την συμβολή του στην εκλαΐκευση της επιστήμης.

Στην καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών στις 22 Δεκεμβρίου 2015, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας τον βράβευσε "για τη συνολική του προσφορά στην εκλαΐκευση και τη διάδοση της Αστρονομίας και την πρότυπη λειτουργία του Ευγενιδείου Πλανηταρίου".

