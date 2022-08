Κοινωνία

Γυναικοκτονία Περιστέρι: Προφυλακιστέος ο σύντροφος της Νικολέτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγείται ο νεαρός σύντροφος της Νικολέτας, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 17χρονης.

Στη φυλακή οδηγείται ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας, -έγκλημα που διαπράχθηκε πριν από εννέα μέρες στο Περιστέρι- μετά την απολογία του ενώπιον της 25ης Τακτικής Ανακρίτριας στην οποία φέρεται να ομολόγησε επίσημα το έγκλημα σε βάρος της συντρόφου του.

Ο νεαρός αλλοδαπός απολογήθηκε για περίπου μία ώρα ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, διαδικασία που ξεκίνησε με καθυστέρηση τριών ωρών καθώς το πρωί παραιτήθηκε ο συνήγορος που είχε προσλάβει η οικογένεια του κατηγορούμενου και χρειάστηκε ο αυτεπάγγελτος διορισμός άλλου συνηγόρου από την Ανακρίτρια.

Η απολογία του φερόμενου ως δράστη του αποτρόπαιου εγκλήματος διήρκεσε περίπου μία ώρα και με την ολοκλήρωση της, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ενώπιον της δικαστικής λειτουργού την πράξη του αναφερόμενος σε καυγά που είχε με την Νικολέτα το επίμαχο απόγευμα, δίνοντας θρησκευτική διάσταση στη διαφωνία που είχε με το θύμα το οποίο, σύμφωνα με τον 21χρονο, του ζήτησε να γίνει χριστιανός «και εκεί λογομαχήσαμε» καθώς η ανήλικη προσέβαλε τον Μωάμεθ, σύμφωνα με τον φερόμενο ως δράστη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στην Ανακρίτρια ότι «για μία ακόμα φορά» ζήτησε από την Νικολέτα να την βοηθήσει με τα χαρτιά του καθώς σκέφτονταν να παντρευτούν και κάνουν το γάμο τους στην Ιταλία. «Μου ζήτησε να γίνω χριστιανός και εκεί λογομαχήσαμε. Η Νικολέτα μίλησε άσχημα για τον Μωάμεθ. Εκεί της έκανα κεφαλοκλείδωμα από πίσω για ελάχιστα δευτερόλεπτα και της έλεγα “ζήτα συγγνώμη, ζήτα συγγνώμη”, μέχρι που είδα τα μάτια της κλειστά και να μην αντιδράει. Νόμιζα ότι λιποθύμησε για αυτό και της έριξα νερό και άναψα τον ανεμιστήρα. Την άφησα έτσι, μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να μείνω μακριά της και την επόμενη ημέρα έμαθα από την τηλεόραση τι έγινε» υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος.

Φέρεται επίσης να είπε απολογούμενος, πως «η Νικολέτα ήταν η αγάπη της ζωής μου, έχω μετανιώσει» αλλά και πως «δεν έχω συνέλθει ακόμα από το σοκ», ενώ ζητώντας συγγνώμη ανέφερε πως «ντρέπομαι να κοιτάξω τη μάνα της στα μάτια».

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο αλλοδαπός, το διαμέρισμα στο Περιστέρι το βρήκε ο ίδιος και το ενοίκιο του πλήρωναν μισό-μισό με τη μητέρα της ανήλικης.

Τέλος σχετικά με τα διαφορετικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας που φέρεται να είχε δηλώσει στις Αρχές, ο κατηγορούμενος είπε πως πρόκειται για λάθος των αστυνομικών κατά την αναγραφή τους.

Ο 21χρονος, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να έπνιξε με τα χέρια του την ανήλικη σύντροφό του στο διαμέρισμα που έμεναν. Το θύμα είχε βασανιστικό, ασφυκτικό θάνατο ενώ ο κατηγορούμενος από το ίδιο απόγευμα φέρεται να φρόντισε όχι μόνο να κρυφτεί από τις Αρχές αλλά και να διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βόρεια Μακεδονία -πιθανότατα για να φθάσει σε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης- όπου και συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λύματα: Αύξηση ιικού φορτίου έως 224%

Διονύσης Σιμόπουλος: Το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο αστροφυσικό (εικόνες)

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του