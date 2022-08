Κοινωνία

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σκάφος επέβαιναν περίπου 80 μετανάστες. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ.

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη νότια της Ρόδου από τα ξημερώματα, για τη διάσωση περίπου 80 ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο σε διεθνή ύδατα και εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 29 άτομα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί, εντάσεως 5 με 6 μποφόρ.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, τρία παραπλέοντα, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος που έχει ήδη βυθιστεί είναι αρκετά μικρό για να επέβαιναν σε αυτό 80 άτομα όπως λένε οι διασωθέντες, οι οποίοι είναι Αφγανοί, Ιρανοί και Ιρακινοί.

Σύμφωνα με μαρτυρία των ίδιων ξεκίνησαν πριν από δύο ημέρες από το λιμάνι της Αττάλειας στην Τουρκία με προορισμό την Ιταλία. και το σκάφος τους σήμερα το βράδυ βρισκόταν σε δυσχερή θέση στην ανωτέρω περιοχή.

Από τους διασωθέντες ένας μικρός αριθμός αυτών φορούσε σωσίβιο ενώ οι υπόλοιποι όχι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή 38ν.μ. νότια της ν. Ρόδου, σε διεθνή ύδατα και εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ειδικότερα, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενημερώθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, για σκάφος (α.λ.σ.) σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή και ξεκίνησε επιχείρηση περισυλλογής αυτών από τη θάλασσα. Στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή επιχειρούν δύο (02) ναυαγοσωστικά σκάφη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ένα (01) πλοίο Π.Ν., τρία (03) παραπλέοντα, καθώς και ένα (01) ελικόπτερο Π.Α SUPER PUMA.

Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί σώα είκοσι εννέα (29) άτομα, ενώ κατά δήλωση των επιβαινόντων επί του ανωτέρω σκάφους επέβαιναν περίπου ογδόντα (80) άτομα. Στη θαλάσσια περιοχή των ερευνών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, επικρατούν άνεμοι εντάσεως ΔΒΔ 5-6 BF.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί άμεσα κάθε πρόσφορο μέσο για τη διάσωση των αλλοδαπών.

