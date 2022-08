Παράξενα

Καλιφόρνια: Αεροσκάφος προσγειώθηκε σε δρόμο με κίνηση (βίντεο)

Δείτε το βίντεο με το αεροπλάνο να «πέφτει» ανάμεσα σε οχήματα σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια.

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα μικρό αεροσκάφος να προχωρά σε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Το αεροπλάνο φαίνεται να πέφτει πάνω σε οχήματα στον αυτοκινητόδρομο, όπου εκείνη την ώρα, υπήρχε αρκετή κίνηση. Μάλιστα κατά την προσγείωση, συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν. Σώοι βγήκαν από το αεροσκάφος ο πιλότος και ο ένας επιβάτης του.

Αμέσως μετά την προσγείωση, προκαλείται έκρηξη και το αεροσκάφος τυλίγεται στις φλόγες.

Ο πιλότος ισχυρίστηκε ότι έκανε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο αφού αντιμετώπισε βλάβη στον κινητήρα την ώρα που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Corona.

