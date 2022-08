Κόσμος

Γαλλία: Άντρας που κρατούσε μαχαίρι σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά σε αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία για το περιστατικό στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού έγιναν γνωστά από ανάρτηση της Αστυνομίας στο Twitter.

Άνδρας που κρατούσε μαχαίρι σκοτώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού από σφαίρα αστυνομικού, έγινε γνωστό από πηγές του αεροδρομίου και της αστυνομίας.

«Οι αστυνομικοί εξουδετέρωσαν το πρωί απειλητικό άτομο που κρατούσε μαχαίρι στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκολ», ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας στον λογαριασμό της στο Twitter.

Το περιστατικό συνέβη στο τέρμιναλ 2F νωρίς το πρωί. «Ένας άστεγος ενοχλούσε τους αστυνομικούς και εκλήθησαν ενισχύσεις της συνοριακής αστυνομίας για να τον απομακρύνουν», δήλωσε πηγή του αεροδρομίου.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε βρίζοντάς του και στην συνέχεια επέστρεψε βγάζοντας μαχαίρι. Ένας από τους αστυνομικούς άνοιξε πυρ εναντίον του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Φωτογράφος του AFP που ήταν παρών στην σκηνή εξήγησε ότι «ένας μεγαλόσωμος άνδρας κράδαινε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με μαχαίρι προς την αστυνομία. του έγινε προειδοποίηση, αλλά εκείνος προχώρησε και ένας αστυνομικός πυροβόλησε. Έπεσε μία και μοναδική σφαίρα», είπε.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε ζώνη όπου δεν έχουν πρόσβαση οι επιβάτες, πρόσθεσε ο φωτογράφος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Σηκουάνας – φάλαινα Μπελούγκα: Έβγαλαν με δίχτυ το κήτος από τα νερά

Αλεξάνδρα Χοροζίδου: 41χρονη μητέρα 9 παιδιών πήρε το πτυχίο της με άριστα!