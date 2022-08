Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα στην Ισπανία

Νομοθετήθηκαν τα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας στην Ισπανία.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, που αποφασίσθηκαν από την αριστερή ισπανική κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού σχεδίου με στόχο τη μείωση των εισαγωγών ρωσικού αερίου, στην πρώτη γραμμή των οποίων είναι ο περιορισμός του κλιματισμού, τέθηκαν σήμερα σε ισχύ στην Ισπανία στους χώρους που υποδέχονται κοινό.

Κυβερνητικό διάταγμα περιορίζει έτσι τον κλιματισμό στους 27 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους πολιτισμού (κινηματογράφοι, θέατρα) και τις υποδομές μεταφορών, όπως τα αεροδρόμια ή οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Στη διάρκεια του φετινού χειμώνα, οι χώροι αυτοί θα πρέπει να περιορίσουν τη θέρμανση στους 19 βαθμούς Κελσίου το πολύ.

«Ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι να εξοικονομηθεί αέριο για να προετοιμαστούμε γι' αυτό το χειμώνα στην περίπτωση που ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν αποφασίσει, αντιμέτωπος με τις κυρώσεις, να κόψει την προμήθεια αερίου στην Ευρώπη», εξήγησε ο Χοάν Γκρουαζάρ, διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Διαφοροποίηση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας στο υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, σε συνέντευξή του στην ισπανική δημόσια τηλεόραση.

Το διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει επίσης ότι τα φώτα στις βιτρίνες των καταστημάτων και ο φωτισμός των δημόσιων κτιρίων θα σβήνουν από τις 22:00.

Οι κλιματιζόμενοι ή θερμαινόμενοι χώροι είναι επίσης υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ένα μηχανισμό που θα εξασφαλίζει το αυτόματο κλείσιμο των θυρών τους ώστε να αποφεύγεται η ενεργειακή σπατάλη.

Στο διάταγμα δεν διευκρινίζονται οι ποινές που θα επιβάλλονται στους παραβάτες. Εξάλλου η επιτήρηση του σεβασμού των μέτρων αυτών επαφίεται στις διάφορες περιφερειακές κοινότητες, μερικές από τις οποίες, αυτές που διοικούνται από το αντιπολιτευόμενο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τα υποδέχθηκαν με πολλές επικρίσεις.

Ο δήμος της Μαδρίτης, που αντιτάσσεται κατηγορηματικά στα μέτρα αυτά, ανακοίνωσε έτσι πως σκοπεύει να καταθέσει προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο, την ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας, εξαιτίας δέκα σημείων του διατάγματος, τα οποία θεωρεί αντισυνταγματικά.

Η Ισπανία είχε λάβει τα πρώτα μέτρα για τα δημόσια κτίρια στα τέλη Μαΐου, χαμηλώνοντας το θερμοστάτη και ενθαρρύνοντας την τηλεργασία των δημόσιων υπαλλήλων στο πλαίσιο των προσπαθειών που ζητούνται από τις Βρυξέλλες για να βάλουν τέλος στην ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, η οποία έγινε φανερή μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου να κάνουν «ό,τι μπορούν» για να μειώσουν την κατανάλωσή τους σε αέριο τουλάχιστον κατά 15% από τον Αύγουστο 2022 μέχρι το Μάρτιο 2023, σε σχέση με τη μέση κατανάλωση των πέντε τελευταίων ετών κατά την ίδια περίοδο.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία, επικαλούμενες το χαμηλότερο επίπεδο ενεργειακής σύνδεσής τους με την υπόλοιπη ήπειρο, πέτυχαν από τις Βρυξέλλες ο δικός τους στόχος να είναι μια μείωση μόνο κατά 7%.

«Πιστεύουμε ότι δεν θα πετύχουμε αυτή την εξοικονόμηση του 7%» μόνο με αυτά τα μέτρα, παραδέχθηκε πάντως ο Γκρουαζάρ, ο οποίος δήλωσε πως και άλλα μέτρα θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ο ίδιος υπενθύμισε επίσης ότι η εξάρτηση της Ισπανίας από το ρωσικό αέριο είναι «πολύ χαμηλή», αντίθετα με τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ, και ότι η προμήθεια της Ισπανίας με αέριο είναι «εγγυημένη». Οι κύριοι προμηθευτές της Ισπανίας είναι η Αλγερία, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

