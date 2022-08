Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: βίντεο της Νικολέτας με τον δολοφόνο της (αποκλειστικά στον ΑΝΤ1)

"Προφητικό" βίντεο με το ζευγάρι. Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι φίλοι του καθ' ομολογίαν δολοφόνου, που ίσως βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορούμενου.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Σε ένα από τελευταία βίντεο του ζευγαριού, θύμα και δράστης παίζουν το γνωστό διαδικτυακό παιχνίδι των 10 ερωτήσεων. Η άτυχη Νικολέτα στη μοιραία σχέση της με το Σάνι έκανε τις περισσότερες υποχωρήσεις, ο Σάνι ήταν ο νευρικός της σχέσης, κρατούσε μυστικά και ζητούσε δύσκολα συγγνώμες. Ίσως όταν κατέγραφαν αυτό το παιχνίδι κανείς να μην πίστευε τα όσα τραγικά ακολούθησαν. Σήμερα όμως το βίντεο αυτό μοιάζει σοκαριστικά προφητικό.

Την ημέρα της δολοφονίας, μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος μάζεψε τα πράγματά του σε ένα σακίδιο και μια βαλίτσα. Δεν είχε μεταφορικό μέσο και χρήματα, έτσι ζήτησε από δυο ομοεθνείς του να τον μεταφέρουν στο σταθμό Λαρίσης για να δραπετεύσει από την Ελλάδα – όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε στις Αρχές … Οι δυο άνδρες ήδη έχουν δώσει κατάθεση στις αρχές.

«Με πήρε τηλέφωνο για να τον πάω με το μηχανάκι μου στο σταθμό Λαρίσης να φύγει για Θεσσαλονίκη, όμως είχα δουλειά. Στις 6 και 10΄με ξανακάλεσε και μου είπε ότι είχε αφήσει ένα σάκο και μια βαλίτσα στην αυλή του σπιτιού μου, ήθελε να βάλω τα ρούχα από την βαλίτσα στο σάκο και να τον μεταφέρω στο σταθμό όπου εκεί θα τον συναντούσα, να του τον δώσω. Πήρα έναν φίλο μου και με τον μηχανάκι του παρέδωσα τον σάκο. Όταν τον ρώτησα γιατί φεύγει για Θεσσαλονίκη, μου είπε ότι θα πήγαινε Ιταλία για δουλειά», δηλώνει στον ΑΝΤ1 φίλος του κατηγορούμενου.

Οι δυο άνδρες από το Πακιστάν μίλησαν στον ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν γνώρισαν το έγκλημα που είχε διαπράξει στο Περιστέρι ο νεαρός κατηγορούμενος. Έμαθαν για το θάνατο της Νικολέτας , την επόμενη ημέρα από την ίδια της την αδελφή.

«Πήρε τηλέφωνο και (είπε) «δώσε μου βαλίτσες, γιατί φεύγει σε 10 λεπτά το τρένο», αλλά εμείς δεν ξέραμε την ίδια ώρα τι έχει κάνει και τι έγινε. Μετά καταλάβαμε».

Ο δράστης ζήτησε δηλαδή να του μεταφέρετε τις βαλίτσες ως το σταθμό των τρένων.

«Ναι, λέει «σε 10λεπτά φεύγει τρένο, σε παρακαλώ να μου δώσετε βαλίτσες, αλλά δεν ξέραμε την ίδια ώρα ότι είχε σκοτώσει κοπέλα. (Ο Σάνι) πρώτα ήταν καλός, όπως τα έχει κάνει τώρα, δεν είμαστε φίλοι».

H οικογένεια του θύματος μέσω του δικηγόρου της μιλούν για υπόθαλψη εγκληματία από ομοεθνείς τους και για έγκλημα προμελετημένο. Ο δικηγόρος της οικογένειας της 17χρονης, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος δηλώνει πως, «οι δυο που συνέδραμαν βοήθησαν υλικά και οικονομικά , κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία», επιμένοντας πως, ο νεαρός είχε προετοιμάσει το έγκλημα.

Κατά την απολογία του ο νεαρός δράστης ισχυρίστηκε ότι έφτασε στο έγκλημα εξαιτίας θρησκευτικών διαφορών με το θύμα. Μετά την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος και μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

