Πολιτική

Θεσσαλονίκη: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας εκτάκτως στο χειρουργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ατύχημα στην επιστροφή από το γραφείο του τον οδήγησε στο χερουργείο. Τι ακριβώς συνέβη.

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, έπειτα από ατύχημα που είχε το απόγευμα της Τετάρτης, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το γραφείο του στην Περιφέρεια.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπέστη κάταγμα στο ισχίο και κρίθηκε επιβεβλημένο να εισαχθεί άμεσα στο χειρουργείο.

Πηγή: myportal.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία Περιστέρι: Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 βίντεο της Νικολέτας με τον δολοφόνο της

Φωτιά στον Πύργο: Πυροσβεστικό περικυκλώθηκε από φλόγες (βίντεο)

Νοθεία καυσίμων: “Καμπανάκι” από τους βενζινοπώλες Αττικής