Πόλεμος στην Ουκρανία: Τοξική αμμωνία εκλύεται από φλεγόμενο ζυθοποιείο (εικόνες)

Οι Αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, κρατώντας τα παράθυρα κλειστά.

Τοξική αμμωνία εκλύθηκε από φλεγόμενο ζυθοποιείο στη διεκδικούμενη περιφέρεια Ντανιέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές φιλορωσικές αυτονομιστικές αρχές.

Η πυρκαγιά στο ζυθοποιείο, στη συνοικία Καλίνινσκι της ομώνυμης πόλης, προκλήθηκε από πυρά του ουκρανικού Πυροβολικού. Η τοξική αμμωνία που εκλύθηκε σε αέρια μορφή έχει εξαπλωθεί σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις φιλορωσικές αρχές.

Κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν τα παράθυρά τους κλειστά. Η αμμωνία, γνωστή για την οξεία οσμή της, χρησιμοποιείται ως ψυκτικός παράγοντας στην παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών.

Οι εχθροπραξίες είναι συχνές και σφοδρές γύρω από τη Ντανιέτσκ, τη μεγαλύτερη πόλη του Ντονμπάς —της ανατολικής Ουκρανίας—, που απέχει μερικά χιλιόμετρα από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στον ουκρανικό στρατό και τους φιλορώσους αυτονομιστές από το 2014.

Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς του ουκρανικού Πυροβολικού χθες, κατήγγειλαν οι αυτονομιστές.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

????Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τη ζυθοποιία του Ντόνετσκ #Donetsk #Ukraine #UkraineRussiaWar #Ukraine

pic.twitter.com/80L8lYjVQT

